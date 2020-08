Kwaśniewski: 40 lat temu siedzieliśmy okrakiem na barykadzie

Nie wykreślam, nie gumkuję, nie usiłuję udawać, że tego nie było. Nie zrobiłem niczego, czego bym się wstydził - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" były prezydent Aleksander Kwaśniewski, wspominając swoją polityczną aktywność z lat 80., kiedy należał do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, a Solidarność strajkami zmuszała władze PRL do ustępstw. - Gdybym miał ocenić postawę moją i środowiska, w którym wtedy byłem, to myśmy siedzieli okrakiem na barykadzie - ocenił były prezydent.

40 lat temu, w sierpniu 1980 roku, w Polsce doszło do podpisania Porozumień Sierpniowych, które stanowiły wyłom w systemie politycznym bloku komunistycznego. Porozumienia doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i wyjścia z systemu jałtańskiego.

Podpisanie dokumentów poprzedziły strajki, których wybuch był reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin wprowadzone przez ówczesną ekipę rządową Edwarda Gierka. W połowie sierpnia 1980 roku zaczęły się strajki na Wybrzeżu. Strajk w Stoczni Gdańskiej zorganizowali działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

Kwaśniewski: siedzieliśmy okrakiem na barykadzie

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w 1980 roku należał do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, wspominał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wydarzenia sprzed 40 lat.

Zaprzeczył, by w tamtym okresie czuł się człowiekiem z innej strony barykady niż protestujący stoczniowcy. - Myśmy bardzo sympatyzowali z tym, co się dzieje w Stoczni [Gdańskiej - przyp. red.]. A gdybym miał ocenić postawę moją i środowiska, w którym wtedy byłem, czyli Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, to myśmy byli okrakiem na barykadzie - ocenił Kwaśniewski.

- Doceniam wybory, które ludzie dokonywali, wspierali Solidarność. Natomiast myśmy byli takim środowiskiem inteligenckim, które było przekonane, że w Polsce potrzeba dialogu, że dzieje się rzecz historyczna - wyjaśniał.

- Mamy zresztą na to dowód - przekonywał Kwaśniewski. - Kilkanaście dni po porozumieniach, czyli gdzieś w połowie września w Uniejowie było takie wielkie spotkanie naszego środowiska. Ja między innymi z Jurkiem Koźmińskim, późniejszym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, pisaliśmy taką uchwałę. Lata nie widziałem tej uchwały, bałem się, że będzie dosyć infantylna, ale przed paroma laty ją znalazłem i zaczynała się od słów: "wróciliśmy z wakacji zmienieni…" - wspominał gość TVN24.

Podkreślił, że "ten tekst się trzyma kupy". - To znaczy on był takim nawoływaniem do konieczności dialogu i docenieniem tego buntu, który się dokonuje - wskazywał.

"Nie zrobiłem niczego, czego bym się wstydził w tamtym okresie"

Kwaśniewski mówił również o swojej politycznej działalności sprzed czterech dekad. - Ze swojej dzisiejszej perspektywy gdybym powiedział, że błądziłem i moje życie było nieudane, to byłbym mocno nieszczery - podkreślił. - Nie wykreślam, nie gumkuję, nie usiłuję udawać, że tego nie było. Nie zrobiłem niczego, czego bym się wstydził w tamtym okresie - dodał.

Były prezydent w "Rozmowie Piaseckiego" powiedział, że "te poszukiwania drogi do reform przydały się później". - One się przydały przy Okrągłym Stole. Później przydały się jednak w mojej działalności politycznej, która raczej zawsze sprzyjała dialogowi i kompromisowi niżeli stawianiu na swoim i rozdzieraniu polskiego społeczeństwa. Te lata 70. i doświadczenie Sierpnia '80 i tego, co było później, ono dla mnie jest ważne i traktuję je jako integralną część mojego myślenia - mówił Aleksander Kwaśniewski.

