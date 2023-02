Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. Specjaliści apelują: Chcesz mieć szansę na wyleczenie? Badaj się

czytaj dalej

To są fundusze, które, jak rozumiem, zawsze były. Były przekazywane do różnych organizacji zawsze. Raz otrzymują takie organizacje, a raz otrzymują inne organizacje - powiedział w Zakopanem prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do sprawy dotacji z publicznych pieniędzy przeznaczanych przez resort Przemysława Czarnka na zakup nieruchomości dla organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości.