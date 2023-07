Ambasador Mark Brzezinski: Ameryka i Polska nigdy nie pracowały bliżej, niż pracujemy teraz

Brzezinski: Zachód oraz Ameryka będą z Ukraińcami do samego końca

Dyplomata nawiązał także do sytuacji Ukrainy. - To są czasy bardzo zmienne, ale przywództwo jest wspaniałe. Jestem bardzo dumny z tego, co zrobił prezydent Biden, by zapewnić wsparcie dla Ukrainy. I to działa, Ukraińcy wygrywają. Oczywiście jest to trudne, ale ważne decyzje taktyczne zostały podjęte i decyzje te udowadniają, że Zachód oraz Ameryka będą z Ukraińcami do samego końca - powiedział.