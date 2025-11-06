Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Oddanie mediom publicznym oszczędności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2024 roku to wydarzenie bez precedensu. Najwięcej z puli 366 milionów złotych dostała TVP.

Większość pieniędzy pochodzi z niedokończonych inwestycji budowlanych instytucji kultury podległych MKiDN.

Zdobyliśmy listę tych projektów. Jako że są kontynuowane, resort musiał ponownie znaleźć na nie pieniądze w budżecie.

Ministerstwo tłumaczy, że nadzwyczajne wsparcie dla mediów publicznych wynikało z ich trudnej sytuacji w 2024 roku.

TVP i Polskie Radio dostały w sumie niewiele mniej rządowej pomocy niż za czasów PiS.

Na wstępie podkreślmy, że resortowe zaskórniaki to wycinek kwoty, którą w 2024 roku z budżetu państwa otrzymały TVP i Polskie Radio - 2,2 miliarda złotych. Większość przyznana została w formie dotacji z rezerw budżetowych.

Ale jak wynika z danych udostępnionych tvn24.pl przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 366 409 660 złotych to oddane mediom publicznym oszczędności resortu, pierwotnie zaplanowane na zupełnie inne cele. Niemal 80 procent tej kwoty - 290,8 miliona zasiliło budżet Telewizji Polskiej, 54,9 miliona zainkasowało Polskie Radio. Pozostałe 20,7 miliona trafiło do 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia (ostatecznie wydały o 945 tysięcy złotych mniej).