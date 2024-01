Szymon Hołownia o "dobrej rywalizacji" z Donaldem Tuskiem: będziemy się ścigać

"Gen rywalizacji się uruchamia"

- Bardzo się cieszę z tego, że to zainteresowanie tym gadżetem, artefaktem, jest spore. Kwota za barierkę z Sejmu to już ponad 30 tysięcy złotych (...). Do tego dołączony jest obiad z marszałkiem, żeby można było skorzystać z tego doświadczenia, jakim jest żywienie zbiorowe w Sejmie, i poczuć się jak parlamentarzysta również od środka. To cieszy - powiedział.