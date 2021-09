31-lecie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Markiewicz: "Iustitia" nigdy nie opuści ludzi, których prawa są łamane

- "Iustitia" nigdy nie opuści ludzi, których prawa są łamane. Nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się w Turcji, na Białorusi czy w Afganistanie. (…) Mamy ważną, społeczną misję do spełnienia, dlatego "Iustitia" edukuje. Za nami setki spotkań z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Wolność i sprawiedliwość jest dla wszystkich, nie dla wybranych, a tam, gdzie te wartości są zagrożone "Iustitia" używa i będzie używać swojego miecza - zaznaczył sędzia.

Markiewicz ocenił, że wolność ludzi w Polsce jest sukcesywnie ograniczana. - Po strefach wolnych od LGBT mogą pojawić się strefy wolne od muzułmanów, Żydów, wegetarian, a może też od sędziów. Już pojawiły się strefy wolne od dziennikarzy. Nie pozwolimy na to. Dopóki istnieją w Polsce niezawiśli sędziowie, dopóty będą oni bronić praw i wolności obywatelskich. To jest nasz obowiązek. W tej walce nie jesteśmy sami. Wiemy, że o wolnych sądach, wolnych wyborach, wolnej Polsce pamiętać będą wolni ludzie - dodał.

Strzembosz: obecnie przyznanie się do zawodu sędziego jest zaszczytem

- Jestem dumny, że mogę do was mówić koledzy. Obecnie przyznanie się do zawodu sędziego jest zaszczytem, ze względu na Wasza postawę, podejmowane decyzje, orzeczenia. Wasza postawa nie tylko jest doceniania przez wartościową, myślącą część społeczeństwa, ale doceniana jest w całej Europie. (…) Jesteście piętnowani przez różne osoby, ale to wy macie racje. Po waszej stronie jest prawda. Realizujecie zasady praworządności. To zaowocuje - powiedział profesor Strzembosz na nagraniu wyemitowanym podczas gali.