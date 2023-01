Zespół Blenders o 31. Finale WOŚP. "Bardzo się cieszymy, że zagramy"

Zespół Blenders zagra podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Muzycy - znani między innymi z utworu "Ciągnik" - zapowiadają, że nie zabraknie ich znanych hitów, podobnie jak nowego materiału. - Początek zespołu Blenders to również początek finału. Więc bardzo tęskniliśmy i bardzo się cieszymy, że zagramy - mówią artyści.

Glenn Meyer, Mariusz Noskowiak i Marcel Adamowicz byli gośćmi "Wstajesz i weekend" w TVN24. Mówili o swojej muzyce i emocjach, które towarzyszą im w związku ze zbliżającym się występem podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 29 stycznia. - Tęskniliśmy z wielu powodów. Przede wszystkim początek zespołu Blenders to również początek finału. Więc bardzo tęskniliśmy i bardzo się cieszymy, że zagramy - zapewniał Noskowiak.

- Mamy zaplanowane dwa występy na wielki finał w Warszawie. Będzie bardzo fajnie spotkać się z Warszawą i wszystkimi tam - dodał Meyer. Jak czytamy na stronie WOŚP, zespół pojawi się w Warszawie na scenie pod Pałacem Kultury, ale zawita też do telewizyjnego studia.

Mariusz Noskowiak: wstrząsająco super wydarzenie

Jak wspominał Noskowiak, ubiegłego lata zespół zagrał podczas dwóch festiwali, a jednym z nich był Pol'and'Rock. - Dla nas było to wstrząsająco super wydarzenie. Przecieraliśmy oczy ze zdumnienia, wspominamy to do dzisiaj - mówił muzyk.