Do Finału trzy tygodnie, a na aukcjach już ponad dwa miliony złotych. "To bardzo imponujący wynik"

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia. Tym razem celem będzie zebranie środków na zakup nowoczesnych urządzeń do walki z sepsą.

Stałym już elementem zbiórki są internetowe aukcje Rzeczy od Serca, organizowane przez Allegro. Wylicytować można niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia, które zapewniają znane osobistości.

Na aukcjach już ponad dwa miliony złotych

Marcin Podstawka, koordynator aukcji WOŚP, był w sobotę gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24. - Mamy już ponad 47 tysięcy licytacji. W zeszłym roku zakończyliśmy finał na 200 tysiącach licytacji. To bardzo imponujący wynik - powiedział. Poinformował, że "jeśli chodzi o kwotę, to już 2 miliony 300 tysięcy złotych zadeklarowane w licytacjach". - Od 23 lat robimy to razem z Allegro. Przez ten czas zebraliśmy już 150 milionów na wszystkie cele fundacji - mówił Podstawka.

Wyjaśniał, że "do aukcji można przyłączyć się na trzy sposoby". - Można przekazać przedmiot do fundacji. Można również zgłosić się do okolicznego sztabu, który w twoim imieniu wystawi licytację na rzecz orkiestry. Można też samemu usiąść do komputera i wchodząc na portal aukcyjny przygotować taką licytację. Allegro bardzo ułatwiło ten proces - zaznaczył.

- Na stronie aukcje.wosp.org.pl można wystawić licytację i zasilić tym samym konto Finału. Tam również można wziąć udział w licytacji - przekazał.

"Sejm Wita" od kuchni na aukcji

O swojej aukcji opowiadał reporter TVN24 Radomir Wit. - Ja zapraszam na "Sejm Wita" od kulis. Można zobaczyć jak powstaje, jak jest nagrywany. Proponuję takie spotkanie. Trochę porozmawiamy o polityce, trochę poplotkujemy, wymienimy się nieoficjalnymi informacjami - mówił.

- W zeszłym roku się to udało. Bardzo miłe spotkanie za mną. A nie ukrywam, że się trochę stresowałem. W zeszłorocznej licytacji udało się zebrać 9 tysięcy złotych. Zachęcam do licytowania. Każda złotówka, która pcha nas do przodu, jest bardzo istotna - podkreślił.

Autor:ads/tr