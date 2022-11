Jurek Owsiak: jeżeli zbierzemy nawet połowę zeszłorocznej kwoty, wygramy z sepsą

czytaj dalej

Chwilowa przerwa w dostawach w jednym punkcie nie ma wpływu na ciągłość dostaw do odbiorców - poinformowała Iwona Dominiak, rzecznik Gaz-Systemu nawiązując do komunikatu Energinet o tym, że przepływ gazu przez Baltic Pipe zostanie w poniedziałek czasowo wstrzymany za względów technicznych. We wtorek 29 listopada 2022 roku zostanie oddana do użytku tłocznia w duńskiej Południowej Zelandii, a przepływ gazu będzie sukcesywnie zwiększany do pełnej wydajności 30 listopada bieżącego roku - wyjaśniono.