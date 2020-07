"300 kobiet rocznie ginie z rąk swoich partnerów"

"Mamy bardzo wiele zasług na swoim koncie"

- Mamy bardzo wiele zasług na swoim koncie - zaznaczył Kanthak, odnosząc się do działalności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz polityków Solidarnej Polski. - Oczywiście nigdy nie będzie dobrze, gdy taka przemoc będzie się zdarzała, ale w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej czy statystyk światowych, w Polsce nie jest najgorzej. Ale oczywiście może być lepiej - powiedział.

"Nie jest tak dobrze"

W odniesieniu do słów Kanthaka Gabriela Morawska-Stanecka z parlamentarnego klubu Lewicy odparła, że "zapomniał on dodać", że nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy powstawała "pod wpływem wielu środowisk, w tym środowiska lewicy". - Po drugie środowiska kobiece od wielu lat o to postulowały. A czy zwrócił pan uwagę, jak w Senacie głosowali senatorowie PiS-u? Było 51 do 49. Wszyscy senatorowie PiS-u głosowali przeciw - przypomniała, zwracając się do Kanthaka.