30 milionów dla piłkarzy? "To była rozmowa, która miała zagrzać piłkarzy do boju"

Jadwiga Emilewicz z klubu PiS, była minister rozwoju i była wicepremier, odnosząc się w "Rozmowie Piaseckiego" do doniesień, według których premier Mateusz Morawiecki miał obiecać polskim piłkarzom biorącym udział w mundialu premię w wysokości 30 milionów złotych, stwierdziła, że na razie "nie ma tematu". - Premier nie mówił ani ile, ani komu. Domyślam się, że to była rozmowa, która miała zagrzać piłkarzy do boju - stwierdziła.

Jadwiga Emilewicz, przedstawicielka klubu PiS, była minister rozwoju i była wicepremier, odniosła się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 do doniesień, według których premier Mateusz Morawiecki miał obiecać polskim piłkarzom premię w wysokości 30 milionów złotych za awans z grupy na mundialu.

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że przed wylotem polskich piłkarzy na mistrzostwa świata w Katarze premier Mateusz Morawiecki spotkał się z zawodnikami i "z jego ust padła obietnica, że jeśli reprezentacja wyjdzie z grupy, otrzyma premię w wysokości co najmniej 30 milionów złotych".

Na nagraniu ze spotkania, którego fragment opublikowano na internetowym kanale Łączy nas Piłka, słychać, jak Morawiecki mówi do kadrowiczów: - Wierzę w was, będziecie na pewno dawali z siebie wszystko. A my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby - jak się uda - była naprawdę bardzo dobra nagroda.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z piłkarzami PZPN/Łączy nas piłka

- Z tego, co słyszałam od rzecznika rządu, to są środki na specjalny fundusz - powiedziała Jadwiga Emilewicz w TVN24, nawiązując do słów Piotra Muellera, który na poniedziałkowej konferencji prasowej mówił, że w obozie rządowym zapadła decyzja o powołaniu specjalnego funduszu, którego środki zostaną przeznaczone na szkolenie i rozwój dzieci, grających w piłkę, na rozbudowę infrastruktury oraz nowe technologie. - Będzie zasilany z różnych źródeł, również z budżetu państwa. Zależy, jak to zostanie ujęte w ustawie. To będzie fundusz nawet większy niż 30 milionów złotych - mówił.

30 milionów premii? "To była rozmowa, która miała zagrzać piłkarzy do boju"

Jak dodała Emilewcz, według niej zapowiedzi premiera to nie były żadne "wiążące" deklaracje. - Premier nie mówił ani ile, ani komu. Domyślam się, że to była rozmowa, która miała zagrzać piłkarzy do boju. Dla mnie wiążące są słowa rzecznika premiera, który powiedział, że są to środki na fundusz dla młodych piłkarzy - mówiła dalej.

- Jak będą te środki, to będziemy rozmawiać na temat tego, czy przekazywać te środki PZPN-owi [Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej - przyp. red.], czy nie, ale dzisiaj nie ma tematu - stwierdziła.

Zapytana, czy jej zdaniem piłkarze po występie na mundialu w Katarze powinni otrzymać te dodatkowe pieniądze, odparła: - Cieszę się, że piłkarze awansowali z fazy grupowej, cieszę się, że dostarczyli nam bardzo dużo emocji przy ostatnim meczu, szkoda, że nie zakończonym sukcesem.

- Jak będą pieniądze, to będziemy o nich gadać. Naprawdę nie rozmawiajmy jak u cioci na imieninach - zwróciła się Jadwiga Emilewicz do prowadzącego program Konrada Piaseckiego.

Emilewicz: podwyżka, którą dostaną pracownicy telewizji publicznej, ma się nijak do podwyżki, którą dostaną nauczyciele

Emilewicz odniosła się także do tego, że media publiczne mają otrzymać z państwowych środków prawie trzy miliardy złotych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaakceptowali na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych poprawkę do ustawy budżetowej, która zwiększa finansowanie państwowych mediów o ponad 700 milionów złotych - z 1,995 miliarda do 2,7 miliarda złotych. Powodem jest "rekompensata z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych". Środki mają być przeznaczone na "realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej".

- Telewizja publiczna to jest bardzo duża stacja, mamy bardzo dużo produkcji, których by nie było, gdyby nie produkcja telewizyjna - przekonywała. Dodała, że programy misyjne, które są realizowane w telewizji publicznej, są potrzebne. Powiedziała także, że "telewizja publiczna jest jedną z instytucji, która realizuje programy misyjne, które - gdyby nie te środki - po prostu by ich nie było". Mówiła, że w ostatnim czasie wzrosły także koszty produkcji programów.

Emilewicz przekonywała także, że "telewizja publiczna jest niezbędna i utrzymywanie jej ze środków publicznych jest istotnym elementem stabilności państwa".

Była wicepremier została zapytana, czy rzeczywiście tak duże środki powinny być wydawane na media publiczne w sytuacji, kiedy na niskie pensje narzekają między innymi nauczyciele. Mówiła, że "podwyżka, którą dostaną pracownicy telewizji publicznej, ma się nijak do podwyżki, które dostaną nauczyciele". Przekonywała też, że "nauczyciele dostają podwyżki systematycznie od siedmiu lat". Jej zdaniem porównywanie wzrostu środków na media publiczne i wzrostu środków na wynagrodzenia dla nauczycieli to "mieszanie jabłek z gruszkami".

- I nauczyciele akademiccy dostają podwyżki od nowego roku, i nauczyciele w szkołach dostają podwyżki od nowego roku - zapewniała.

Emilewicz: koszty produkcji programów telewizyjnych bardzo znacząco urosły TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24