"Stany Zjednoczone dumnie stoją z Polską jako przyjaciele, partnerzy i sojusznicy". Życzenia od Blinkena

Biskup łowicki Andrzej Dziuba poinformował o przeniesieniu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu do Warszawy. Decyzję tę podjął po - jak zaznaczył w liście pasterskim do wiernych - z powodu "coraz mniejszej liczby kandydatów do kapłaństwa". W Łowiczu studiuje obecnie sześć osób.