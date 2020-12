Ziobro: wartości, które legły u podstaw polskiej duszy, są atakowane. Ministrowie na rocznicy Radia Maryja

- Wielki Polak święty Jan Paweł II nauczał, abyśmy byli wierni Polsce i wartościom, na których została zbudowana. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy te piękne wartości, które legły na przestrzeni 1000 lat u podstaw korzeni naszej kultury, naszej tradycji, naszej tożsamości, polskiej duszy, są atakowane - mówił w sobotę w Toruniu prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Są tacy, którzy chcieliby nam je odebrać, ale my na to nie pozwolimy - dodał.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił o "wyzwaniach", jakim Polska musi stawić czoła. - To wyzwania dotyczące pozycji naszej ojczyzny w Unii Europejskiej. To dzieje się właśnie dziś, to dzieje się teraz. Widzimy to też na ulicach naszych miast - stwierdził.