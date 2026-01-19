Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Miał zagłuszarkę na lotnisku. Co i jak w tej sprawie zrobiły służby?

lotnisko okecie warszawa - Gelia shutterstock_2680137603
Siemoniak o aktach dywersji na kolei: to byli zawodowcy
Źródło: TVN24
Ze strony rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych i stołecznej komendy policji płyną zapewnienia, że ABW i policja "natychmiast" zareagowały na informacje o podejrzanych zachowaniach obywatela Ukrainy, który na Okęciu miał zagłuszarkę. To reakcja na medialne doniesienia, według których policjanci musieli starać się kilka godzin o zgodę na zatrzymanie.

W poniedziałek Onet opisał, jak - według ich źródeł - wyglądało zatrzymanie na Lotnisku Chopina w Warszawie Ukraińca, przy którym w święta Bożego Narodzenia znaleziono urządzenie do zagłuszania fal radiowych. Według portalu podejrzanym "przez wiele godzin nie chciały się zająć policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego", co określono jako "blamaż służb".

Dobrzyński: ABW natychmiast podjęło czynności

Doniesienia później tego samego dnia "sprecyzował" w serwisie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zapewnił, że ABW "natychmiast po otrzymaniu informacji dotyczącej podejrzanego zachowania obywatela Ukrainy na Lotnisku Chopina już ok. godz. 4.00 nad ranem 26 grudnia 2025 r. podjęła wszystkie niezbędne, przewidziane prawem i właściwymi procedurami czynności".

Jak zaznaczył Dobrzyński, "w tej sprawie aktywne działania podejmowali funkcjonariusze kilku właściwych jednostek Agencji", a "wszystkie działania prowadzone były w trybie pozaprocesowym i miały na celu weryfikację informacji dotyczących wystąpienia zagrożeń pozostających we właściwości rzeczowej ABW".

"Dotychczasowe efekty rozpoznania nie dostarczyły informacji uprawdopodobniających popełnienie przestępstwa terroryzmu czy szpiegostwa" - przekazał Dobrzyński i dodał, że "ABW pozostaje w stałym kontakcie z jednostką Policji i Prokuraturą prowadzącymi postępowanie w tej sprawie".

"Policjanci natychmiast podjęli interwencję"

Obszerny komunikat w sprawie zatrzymania Ukraińca wydała też Komenda Stołeczna Policji.

"26 grudnia policjanci Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie otrzymali informację od Służby Ochrony Lotniska dotyczącą mężczyzny, który przebywał na terenie terminalu i swoim zachowaniem wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy SOL. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i wylegitymowali wskazanego mężczyznę, którym okazał się 27-letni obywatel Ukrainy" - poinformowała warszawska policja.

W bagażu podręcznym Ukraińca "policjanci znaleźli między innymi zagłuszarkę sygnału tzw. jammer (służący do zagłuszania fal radiowych sygnału GPS i GSM) oraz różnego rodzaju sprzęt teleinformatyczny". "Mężczyzna nie chciał powiedzieć, co robi na lotnisku i do czego miały mu służyć znalezione przedmioty" - dodano w komunikacie.

Policja: powiadomiono ABW

"W związku z potrzebą wyjaśnienia wszystkich związanych z tym okoliczności, mężczyzna został zatrzymany, a o tym fakcie powiadomiono ABW" - przekazała policja. Podkreślono, że mężczyzna przebywał w Polsce legalnie.

W sprawie wszczęto dochodzenie, a 27-latek usłyszał zarzut "usiłowania użycia nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych dla łączności lotniczej". Grozi mu pięć lat więzienia. 27 grudnia sąd wyraził zgodę na tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Policja zapewniła, że podjęte przez nią działania "były realizowane bezzwłocznie", a od momentu podjęcia interwencji do decyzji o tymczasowym aresztowaniu minął jeden dzień.

"Sama interwencja podjęta została natychmiast po otrzymanym w tej sprawie sygnale, a Policja nie miała wcześniej informacji dotyczących pobytu mężczyzny na terenie lotniska" - podkreślono.

Doniesienia o przepychance w służbach i policji

Według ustaleń Onetu aresztowany Ukrainiec wcześniej "przesiadywał na lotnisku od co najmniej dziewięciu dni". Ponadto interweniujący 26 grudnia policjanci mieli przez kilkadziesiąt minut nie otrzymywać od przełożonych zgody na jego zatrzymanie.

Funkcjonariusze mieli zwrócić się z sygnałem do ABW i SKW, które - według źródeł portalu - przez kilka godzin nie reagowały lub przerzucały się odpowiedzialnością za sprawę.

Zdeterminowani funkcjonariusze po upływie tego czasu mieli zgłosić podejrzenie o dywersję, ale tym razem już drogą oficjalną - przez radiostację, na której wszystko się nagrywa. "Około godz. 5 rano przyszła formalna decyzja o zatrzymaniu Ukraińca i przejęciu go przez Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji" - podał Onet.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl, Onet

Źródło zdjęcia głównego: Gelia / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
lotniskoLotnisko ChopinaJacek DobrzyńskiPolicjaWarszawaOkęcieABWSłużby wojskowe
Czytaj także:
imageTitle
Niemcy uratowały się na Euro. Kolejne zespoły z awansem
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów
Polska
imageTitle
"Niedopuszczalne". Prezydent FIFA potępił mistrzów Afryki
EUROSPORT
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Rozwód nieważny, bo orzekał neosędzia. Żurek: kryzys wchodzi w najwrażliwsze obszary
Polska
imageTitle
Polska debiutantka sprawdzi gwiazdę. "Oglądałam ją w telewizji"
EUROSPORT
policja norwegia S shutterstock_1430131829
Polak trafił do aresztu w Norwegii. Policjanci interweniowali w samolocie
Świat
Michigan
Ogromny karambol w USA
Świat
Mróz, noc
W tych regionach należy uważać. Alarmy IMGW
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu
BIZNES
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
WARSZAWA
Marsylia
Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce
BIZNES
imageTitle
"Będzie koszmarem dla innych". Wielkie słowa legendy o Polaku
EUROSPORT
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
WARSZAWA
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
METEO
Kropka
"Kłopotliwa sytuacja". W "Kropce nad i" o zaproszeniu dla Nawrockiego
Polska
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek w Warszawie, nie żyje sześciolatek. Kierowcy obu aut zatrzymani
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Jak myślę o tym, że prezydent siedziałby przy stole z takim bandytą jak Putin, to pukam się w głowę"
Fakty po faktach
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
BIZNES
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
WARSZAWA
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
BIZNES
Stefan Krajewski
"Ministrowi gnojówka śmierdzi"? Resort wydał komunikat
Polska
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
BIZNES
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
METEO
03.05 | Duże zainteresowanie adopcją zwierząt ze schronisk
Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra
Polska
imageTitle
Plan transmisji 3. dnia Australian Open. Hubert Hurkacz wkracza do gry
EUROSPORT
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
BIZNES
Urząd miasta przejął kontrolę nad schroniskiem
Urząd przejął kontrolę nad schroniskiem. "Zmieniamy zamki"
Katowice
Rumen Radew
Prezydent Bułgarii rezygnuje. Już snuje dalsze plany
Świat
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
WARSZAWA
Ruszył proces Sebastiana M.
Sebastian M. przekonywał sąd, że do Dubaju wyjechał w celach biznesowych
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica