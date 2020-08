Ćwierć miliona złotych dla gminy Tuchów z Funduszu Sprawiedliwości ma pomóc "stać na straży rodziny"

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało gminie Tuchów z Funduszu Sprawiedliwości 250 tysięcy złotych, czyli kwotę trzykrotnie wyższą niż odebrane fundusze z Unii Europejskiej. Pieniądze mają być zainwestowane w rozwój lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Radny Tuchowa Mateusz Janiczek powiedział w rozmowie z TVN24, że "jest to wsparcie, które umożliwia gminie stanie na straży wartości, takich jak obrona polskiej rodziny". - Jesteśmy w Tuchowie i mimo że podjęliśmy tutaj rezolucję, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby homoseksualne zorganizowały manifestację - mówił.

Komisarz do spraw równości Helena Dalli poinformowała pod koniec lipca o odrzuceniu sześciu wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast". W ich składanie, jak wskazała komisarz, zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły "Rezolucję dotyczącej powstrzymania ideologii "LGBT+ przez wspólnotę samorządową".

Wniosek o stały mechanizm wspierania gmin

Ziobro poinformował ponadto, że w sprawie tej wystąpi do szefa rządu. - Skieruję wniosek do pana premiera Morawieckiego, abyśmy pomyśleli nad stworzeniem takiego stałego mechanizmu wsparcia dla tych gmin, które - zgodnie z zapowiedziami pani komisarz Dalli - mają być szykanowane ewentualnie za to, że wspierają politykę prorodzinną - zapowiedział.