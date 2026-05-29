Polska Posłowie chce upamiętnić USA. Powodem 250. rocznica niepodległości

Kowal: słowo Polonia wywołuje dreszcze w naszych sercach

W czwartek w Sejmie wystąpił sprawozdawca tej komisji Paweł Kowal z ramienia Koalicji Obywatelskiej. - To dla mnie zaszczyt prezentować sprawozdanie komisji, która w zasadzie w konsensusie dyskutowała o tym, jak przypomnieć i uczcić rangą oświadczenia Sejmu Rzeczypospolitej nie tylko 250 lat deklaracji niepodległości, ale także długie lata, cały ten czas, nawet wcześniej relacji polsko-amerykańskich - zaczął.

- XXI wiek to wiek sojuszu, wiek, kiedy mogliśmy pokazać i możemy pokazać, że jesteśmy poważnym partnerem - mówił. Podkreślił, że na początku amerykańskiej państwowości, to "Polacy wspierali kruchą republikę", a Amerykanie "przyjmowali na swoim terytorium pokolenia Polaków, którzy pracowali i tworzyli wielkość dzisiejszych Stanów Zjednoczonych".

Kowal: słowo Polonia wywołuje dreszcze w sercach

- Słowo Polonia wywołuje dreszcze w naszych sercach, bo w każdym, myślę, miejscu w Polsce i w każdej z naszych rodzin jest ktoś, kto poświęcił swoje życie, swoją historię, swoje sprawy dla budowania Ameryki, dla budowania tego wielkiego mitu, który ucieleśniał marzenie o nowoczesności - powiedział Kowal.

Poseł przypomniał też zasługi Amerykanów pochodzenia polskiego: politologa Richarda Pipesa, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniewa Brzezińskiego oraz historyka Oskara Haleckiego.

Podziękował też polskim i amerykańskim dyplomatom, a także zwrócił uwagę na rolę amerykańskich prezydentów, w tym George'a H.W. Busha i "zagwarantowaniu, że zmiany w Polsce odbędą się demokratycznie i bezpiecznie dla Polaków".

Według zapowiedzi, Sejm ma przyjąć przez aklamację uchwałę na piątkowym posiedzeniu. Obrady rozpoczynają się o godzinie 9. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że na tę uroczystość został zaproszony ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

4 lipca 1776 roku II Kongres Kontynentalny przyjął "Jednomyślną deklarację trzynastu Zjednoczonych Stanów Ameryki". Dokument ten uzasadniał prawo trzynastu brytyjskich kolonii do wolności i niezależności od brytyjskiego monarchy.

