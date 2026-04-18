Polska Pierwszy przystanek na jubileuszowej trasie. Tak było w Siemiatyczach Oprac. Adrian Wróbel |

25 Urodziny TVN24. Relacja z Siemiatycz

W sobotę od rana dziennikarze TVN24 Joanna Kryńska, Radosław Mróz i Maja Popielarska prowadzili specjalne relacje z Siemiatycz w województwie podlaskim. - Jestem ogromnie wzruszona. To jest miejsce, z którego jestem, w którym się urodziłam. To są cudowne Siemiatycze - przyznała Kryńska

- Podlasie to dom. Miejsce spotkania z bliskimi. Bardzo się cieszę, że urodziny stacji będziemy obchodzić razem z naszymi widzami w całej Polsce - mówił Mróz.

Na antenie TVN24 w ciągu dnia pojawiali się specjalni goście związani z Podlasiem. Wśród nich był między innymi Jan Domitrz, lekarz specjalizujący się w leczeniu niepłodności i procedurze in vitro, który przez lata związany był zawodowo z północno-wschodnią Polską.

W specjalnym wydaniu podcastu "Wywiad medyczny" pojawiła się doktor Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, lekarka i ekspertka systemu ochrony zdrowia, która wielokrotnie podejmowała działania dotyczące dostępności leczenia również w mniejszych ośrodkach, takich jak te na Podlasiu.

W Siemiatyczach był także Karol Stefanowicz, znany jako Kolorek. Pochodzący z Białegostoku influencer jest popularyzatorem swojego regionu i mówił między innymi o dumie z podlaskiej gwary.

Urodzinowa trasa TVN24. Strefa TVN24 w Siemiatyczach Źródło: TVN24

Gościem TVN2424 był także muzyk i producent Wiktor Szczygieł z duetu Sw@da x Niczos, który stworzył określenie "Podlasie bounce". - Ta tradycyjna muzyka, która jest na Podlasiu, jest wynikiem takiego połączenia bardzo wielu tradycji. Korzystamy z pieśni podlaskich, białoruskich, odwołujemy do pentatonik tatarskiej muzyki ludowej. Tu są bardzo różne rzeczy się trafiają. Jest też jeszcze inna melodyka polsko-litewskiego pogranicza. To wszystko doprawione rzeczami, które nas inspirują, chociażby z Brazylii, tworzą Podlasie bounce - tłumaczył Sw@da.

W Siemiatyczach dziennikarka TVN24 Monika Olejnik przeprowadziła też specjalny odcinek programu "Monika Olejnik. Otwarcie". Rozmawiała w nim z muzykiem i kompozytorem Tomaszem Organkiem, który opowiedział o swojej więzi z regionem i wpływach, które go ukształtowały.

Wśród innych atrakcji w strefie TVN24 w Siematyczach były warsztaty dziennikarskie prowadzone przez naszych dziennikarzy. Dziennikarz Konkret24 Michał Istel opowiadał mieszkańcom o pułapkach dezinformacji. Siemiatyczanie mieli także możliwość zwiedzenia "najfajniejszego i największego" wozu transmisyjnego naszej stacji i zobaczenie jak realizowane są wejścia antenowe.

25 urodziny TVN24. Wóz transmisyjny w Siemiatyczach Źródło: TVN24

Siemiatycze to pierwsze miejsce na urodzinowej trasie TVN24. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. Najbliższy przystanek to Kazimierz Dolny.

