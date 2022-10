Jak wyglądały początki "Faktów" TVN? "Był moment, że zaczynały się Sekielskim, kończyły Sianeckim. Mówili o nas Siakielski"

To były takie czasy, że właściwie trudno było być poważną telewizją bez programu informacyjnego - mówił w "Tak jest" Tomasz Sianecki, dawniej reporter "Faktów" TVN. Opowiadał, jak wyglądała praca nad pierwszymi wydaniami. Tomasz Sekielski, który także pracował niegdyś jako reporter, wspominał swój wywiad z Jerzym Buzkiem na holenderskim lotnisku.

Sianecki: często mówili o nas Siakielski

Dziennikarze wspominali pracę nad "Faktami". Sianecki mówił, że "to były takie czasy, że właściwie trudno było być poważną telewizją bez programu informacyjnego". Przyznał przy tym, że pierwsze wydania "Faktów" nie były idealne. - Potem już było dobrze i (...) był taki moment, że "Fakty" zaczynały się Sekielskim, a kończyły Sianeckim. W związku z tym często mówili o nas Siakielski - wspominał.

Drugi gość programu "Tak jest" wspominał między innymi swój wywiad z Jerzym Buzkiem niedługo po uruchomieniu stacji oraz okoliczności, w jakich go przeprowadził. Dla tej rozmowy Sekielski poleciał do Amsterdamu. Mówił, że celnicy pytali go o cel podróży. - Ponieważ jak głupi wyszedłem przez bramki i po chwili wróciłem - wyjaśniał.