Wielki dzień na pierwszych stronach gazet. Tak informowano o wejściu Polski do NATO

Dokładnie 25 lat temu, 12 marca 1999 roku, Polska stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzeniu temu towarzyszyły ogromne emocje, które wciąż widać przy wracaniu do wiadomości z tamtego dnia. Wieczorne wydanie "Faktów" TVN poświęciło wejściu Polski do NATO łącznie aż 23 minuty, temat ten był również na czołówkach niemal wszystkich polskich gazet.

"Dokładnie w tej chwili Polska staje się członkiem NATO" - tymi słowami przywitał widzów "Faktów" TVN 12 marca 1999 roku prowadzący je Tomasz Lis. "Zaczynamy oczywiście od tego wielkiego wydarzenia, które będzie w podręcznikach historii, a o którym nasi ojcowie i dziadowie mogli tylko marzyć" - mówił.

Tematowi wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego przeszło półgodzinne wydanie "Faktów" poświęciło wówczas łącznie aż 23 minuty. Nie zabrakło m.in. relacji z oficjalnego składania dokumentów ratyfikacyjnych w miejscowości Independence w stanie Missouri, uroczystości z udziałem polskiego rządu przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, czy relacji o stanie polskiej armii w chwili wchodzenia do Sojuszu. Dużo miejsca poświęcono także ówczesnemu konfliktowi pomiędzy byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz urzędującym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, którzy zgodzili się podać sobie ręce w tym wyjątkowym dniu - co, jak się później okazało, ostatecznie nie doszło jednak do skutku.

Lech Wałęsa o wejściu do NATO. "Fakty" TVN z 12 marca 1999 roku Fakty TVN, 1999

Gazety o wejściu do NATO

Także niemal wszystkie polskie gazety na pierwszych stronach relacjonowały uroczystości towarzyszące wejściu Polski do NATO, a także pisały o reakcjach światowych przywódców.

"Jeśli dziś piątek, to jesteśmy w NATO" - brzmiał nagłówek "Gazety Wyborczej" z 12 marca 1999 roku. "Dziś wieczorem, około 19.15 naszego czasu, w niewielkiej miejscowości Independence (Niepodległość), tam gdzie Harry Truman ogłosił powstanie NATO, Polska wejdzie do Paktu. Będziemy mieli 18 sojuszników, którzy, jeśli trzeba, staną w naszej obronie" - pisała wtedy gazeta.

"Gazeta Wyborcza" z 12-marca 1999

"GW" na pierwszej stronie 12 marca opublikowała także krótki artykuł napisany przez Billa Clintona, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Teraz jesteśmy nie tylko przyjaciółmi, ale również sojusznikami" - stwierdzał Clinton. Prezydent USA podkreślał, że bezpieczeństwo Ameryki powiązane jest z bezpieczeństwem Polski. Ma ono bowiem "zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo Europy, a bezpieczeństwo Europy jest kluczowe dla bezpieczeństwa USA".

Z kolei w "Rzeczpospolitej" z 12 marca, pod nagłówkiem "Polska przystępuje do NATO" podkreślano, że "według sekretarza generalnego NATO Javiera Solany przyjęcie Czech, Węgier i Polski do sojuszu oznacza przezwyciężenie podziału Europy".

"Rzeczpospolita" z 12 marca 1999

Krytycznych emocji nie krył z kolei "Nasz Dziennik" w artykule zatytułowanym "Co Polska NATO?" z 12 marca. Stwierdzano w nim, że "to, co się dziś stało", można opisać słowami: "rządzący Polską nie mają pomysłu na Polskę". Stwierdzano też, że po 1989 roku "żadne polityczne gremium nie podjęło się wypracowania wizji niezależnej polityki polskiej".

"Nasz Dziennik" z 12 marca 1999 roku tvn24.pl

"Super Express" 13 marca na pierwszej stronie umieścił natomiast tytuł "NATO na zgodę" ze zdjęciami Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Gazeta skupiała się na fakcie, że "w dniu przystąpienia Polski do NATO Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski postanowili się pogodzić", nazywając jednocześnie naszą akcesję do Sojuszu "wielkim dniem polskiej polityki".

"Super Express" z 13 marca 1999 roku tvn24.pl

Przystąpienie do NATO była najważniejszym tematem również w kolejnych dniach, gdy prasa szczegółowo wyjaśniała czym jest Sojusz i na czym polega członkostwo w nim. Szczególnie podkreślano znaczenie 5. artykułu traktatu waszyngtońskiego, zgodnie z którym napaść na którekolwiek państwo członkowskie stanowi napaść na wszystkie.

W wydaniu weekendowym z 13-14 marca, zatytułowanym "Dzień dobry w NATO", "GW" opisuje: "siedem lat starań o wejście do Sojuszu zamknęło się w jednym geście - sekretarz stanu USA Madeleine Albright podniosła do góry trzymane w obu rękach teczki z protokołami o przystąpieniu Polski, Czech i Węgier do NATO. Dokładnie w tym momencie Polska została objęta gwarancjami bezpieczeństwa NATO i sama udzieliła ich wszystkim 18 sojusznikom".

"Gazeta Wyborcza" z 13-14 marca 1999

Z kolei "Rz" wydanie weekendowe zatytułowała "W sojuszu czyli w domu". "W komentarzach prasy zagranicznej pisano, że wyznaczona w Jałcie linia podziału kontynentu przesuwa się o tysiąc kilometrów na wschód" - podkreślała wówczas gazeta.

"Rzeczpospolita" z 13-14 marca 1999

Polska w NATO - tak pisała prasa

Bardziej komentarzowy charakter miały także artykuły w polskich tygodnikach. "Polityka" z 13 marca 1999 roku na okładce umieściła zdjęcie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na poligonie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, opatrzone nagłówkiem "Polska w NATO. Gdzie jest wróg?". Gazeta pisała, że "minęła już zimna wojna i mało prawdopodobne jest, by sojusznikom zagrażała rozmyślna agresja. Otwiera się jednak era nowych niebezpieczeństw, także niosących zniszczenie i osłabiających kraj".

Autor pisał m.in. o ryzyku związanym z niestabilną sytuacją w Rosji, bronią jądrową, konfliktami lokalnymi, klęskami naturalnymi, czy terroryzmie. Tygodnik zwracał także uwagę, że zanim Polskę przyjęto do Paktu, dokładnie analizowane było to, jakie wnosimy do NATO atuty, a jakie własne zagrożenia.

"Polityka" z 13 marca 1999

Z kolei na okładce tygodnika "Wprost" z 14 marca znalazł się fotomontaż przedstawiający Billa Clintona ściskającego dłoń Józefa Piłsudskiego, pod nagłówkiem brzmiącym: "Czas NATO". "Polska flaga powoli wznosi się na maszt, by już na stałe zawisnąć obok flag państw członkowskich NATO. To scena, która jeszcze dziesięć lat temu mogła się pojawić tylko w powieści z gatunku political fiction" - pisała gazeta. "Oto zamyka się historyczna parabola, realizuje się zapoczątkowane w czasie walki o niepodległość pragnienie Polaków, by wstąpić do rodziny państw bezpiecznych i gwarantujących bezpieczeństwo", podkreślał "Wprost".

Tygodnik zauważał także, że piątkowe uroczystości były tylko początkiem "procesu, który ma wyznaczyć Polsce rolę w sojuszu, a jednocześnie zapewnić naszemu krajowi miejsce w europejskim systemie bezpieczeństwa". "Jako nowy członek NATO mamy ambicję zajęcia istotnego miejsca na wschodniej flance sojuszu (...). Najtrudniejszym zadaniem jest bez wątpienia dostosowanie polskiej armii do standardów natowskich" - pisano.

"Wprost" z 14 marca 1999

Polska flaga w siedzibie NATO

Prasa szeroko odnotowała także symboliczne wydarzenie, do którego doszło niedługo po wejściu Polski do NATO. 16 marca przed główną siedzibą Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli odbyło się oficjalne wciągnięcie na maszty flag Polski, Czech oraz Węgier. "Polska flaga, jako jedna z 19 flag państw członkowskich NATO, została we wtorek rano wciągnięta na maszt przed głównym wejściem do siedziby Sojuszu w Brukseli. Biało-czerwona chorągiew zawisła między norweską i portugalską" - pisała gazeta "Nasz Dziennik" 17 marca.

"Chwilę później premier Jerzy Buzek zajął odtąd już stałe miejsce przedstawiciela naszego kraju w najwyższym organie decyzyjnym NATO, Radzie Północnoatlantyckiej. W ten sposób zakończył się rozpoczęty w lipcu 1997 roku w Madrycie proces włączenia Polski do sojuszu" - pisała z kolei "Rz" z 17 marca.

NATO "Rzeczpospolita" z 17 marca 1999 "Nasz Dziennik" z 12 marca 1999 "Nasz Dziennik" z 17 marca 1999 "Gazeta Wyborcza" z 12 marca 1999 "Wprost" z 14 marca 1999 "Tygodnik Powszechny" z 14 marca 1999 "Super Express" z 13-14 marca 1999 "Rzeczpospolita" z 13-14 marca 1999 "Rzeczpospolita" z 12 marca 1999 "Polityka" z 13 marca 1999 "Gazeta Wyborcza" z 13-14 marca 1999 "Rzeczpospolita" z 17 marca 1999 "Nasz Dziennik" z 12 marca 1999 "Nasz Dziennik" z 17 marca 1999 "Gazeta Wyborcza" z 12 marca 1999 "Wprost" z 14 marca 1999 "Tygodnik Powszechny" z 14 marca 1999

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: tvn24.pl