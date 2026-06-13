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Po co są parady równości? "Upominamy się o nasze prawa"

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Parada Równości 2025 w Warszawie
Parada Równości 2025 w Warszawie
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
13 czerwca ulicami Warszawy przejdzie jubileuszowa 25. Parada Równości. - Ma być radosnym przemarszem, w ramach którego upominamy się o nasze prawa. Jest dla nas świętem - mówi w rozmowie z TVN24+ Rafał Dembe, prezes Fundacji Parada Równości, organizatora warszawskiej parady. - Jako społeczeństwo jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy zakończyć rozmowę o dobrej woli polityków - zaznacza. I dodaje: - Są od tego, żeby realizować swoje obietnice wyborcze i stanowić dobre prawo.Artykuł dostępny w subskrypcji

Z Rafałem Dembe - prezesem Fundacji Parada Równości - rozmawialiśmy na kilka dni przed jubileuszową 25. Paradą Równości w Warszawie.

Tomasz-Marcin Wrona: Po co organizuje się parady równości?

Rafał Dembe, prezes Fundacji Parada Równości: Parada jest formą protestu i głośno o tym mówimy. Polska od lat pozostaje w gronie najbardziej nieprzyjaznych osobom LGBTQ+ państw w Unii Europejskiej. Przez kilka lat byliśmy na ostatnim miejscu. Cały czas nasze państwo dostarcza nam powodów do protestu, do upominania się o przysługujące nam prawa człowieka.

Jest jeszcze jeden aspekt: pokazujemy heteronormatywnej, heteroseksualnej i cispłciowej większości, że jesteśmy, ale parady robimy dla nas samych. Kilka dni temu rozmawiałem z transpłciową tancerką. Powiedziała, że dla niej parada to jedyny dzień w roku, kiedy może wyglądać tak, jak chce, i tak, jak to czuje. To dla niej jedyny dzień, kiedy nie musi bać się, że nie wpisując się w jakąś normę, może dostać po twarzy.

Pozostało 88% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Dlaczego Parada Równości jest ważna dla społeczności LGBTQ+ w Polsce?
Jakie zmiany społeczne i prawne przyniosły ostatnie 25 lat aktywizmu?
Jakie znaczenie mają działania polityków i organizacji pozarządowych dla praw osób LGBTQ+?
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Tagi:
LGBTWarszawaPrawa człowiekaorganizacje pozarządowe
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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