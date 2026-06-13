Po co są parady równości? "Upominamy się o nasze prawa"

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Z Rafałem Dembe - prezesem Fundacji Parada Równości - rozmawialiśmy na kilka dni przed jubileuszową 25. Paradą Równości w Warszawie.

Tomasz-Marcin Wrona: Po co organizuje się parady równości?

Rafał Dembe, prezes Fundacji Parada Równości: Parada jest formą protestu i głośno o tym mówimy. Polska od lat pozostaje w gronie najbardziej nieprzyjaznych osobom LGBTQ+ państw w Unii Europejskiej. Przez kilka lat byliśmy na ostatnim miejscu. Cały czas nasze państwo dostarcza nam powodów do protestu, do upominania się o przysługujące nam prawa człowieka.

Jest jeszcze jeden aspekt: pokazujemy heteronormatywnej, heteroseksualnej i cispłciowej większości, że jesteśmy, ale parady robimy dla nas samych. Kilka dni temu rozmawiałem z transpłciową tancerką. Powiedziała, że dla niej parada to jedyny dzień w roku, kiedy może wyglądać tak, jak chce, i tak, jak to czuje. To dla niej jedyny dzień, kiedy nie musi bać się, że nie wpisując się w jakąś normę, może dostać po twarzy.