25 lat od referendum konstytucyjnego. "Nie ma zgody Lewicy na jakiekolwiek zmiany konstytucji"

Czarzasty: nie ma zgody Lewicy na jakiekolwiek zmiany konstytucji

Biedroń: konstytucja przetrwała wiele sztormów, wiele sytuacji, w których była atakowana

- Konstytucja musi być przestrzegana od A do Z (...) Kiedy bronimy konstytucji to bronimy jej i bronić będziemy nie tylko w kwestii praworządności, ale w kwestii dostępu do mieszkań, do dobrej ochrony zdrowia, edukacji, dobrego środowiska. Do tego wszystkiego, na co umówiliśmy się w tej konstytucji. To jest zobowiązanie a Lewica musi tego zobowiązania dotrzymać - podkreślił.