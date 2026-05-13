Polska

25 lat Fundacji TVN. "Zawsze celebrujemy w taki sposób, że pomagamy jeszcze więcej"

Zuzanna Lewandowska o skali kryzysu zdrowia psychicznego u najmłodszych
Jak mówiła prezeska Fundacji TVN, Zuzanna Lewandowska, nawet milion młodych ludzi rocznie może potrzebować fachowej pomocy psychologicznej. W odpowiedzi na te potrzeby fundacja rozpoczęła pionierską akcję dofinansowania psychoterapii dla dzieci i młodzieży. Prezeska wyjaśniła w rozmowie z TVN24 BiŚ, jak można uzyskać taką pomoc.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Fundacja TVN obchodzi w tym roku 25. urodziny. Z tej okazji jej prezeska Zuzanna Lewandowska rozmawiała z TVN24 BiŚ na odbywającym się w Poznaniu kongresie Impact'26. Opowiadała tam o najnowszym projekcie pomocy psychologicznej dla najmłodszych.

- My w Fundacji zawsze celebrujemy w taki sposób, że pomagamy jeszcze więcej. Zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży zajmujemy się już od sześciu lat. Natomiast na początku tego roku wystartowaliśmy z takim nowym, pionierskim na polską skalę programem dofinansowania psychoterapii dla dzieci - mówiła.

25 lat pomagania. "Nic się samemu nie zrobi"

Jak wskazała, nawet 630 tysięcy polskich dzieci rocznie potrzebuje dostępu do fachowej opieki psychologicznej. - Uważamy, że to są niedoszacowane dane, dlatego że my nie mamy danych z sektora prywatnego, który nie musi przekazywać tego typu informacji. Szacuje się zatem, że to jest ponad milion, może 800 tysięcy młodych ludzi - oznajmiła. - Skala jest ogromna. Średnio co drugi dzień młoda osoba próbuje odebrać sobie życie - dodała.

Dofinansowanie psychoterapii. Jak uzyskać pomoc?

Prezeska fundacji TVN tłumaczyła, że często młodzież i dzieci muszą czekać nawet pół roku na wizytę psychoterapeutyczną na NFZ, pomimo tego, że pomoc jest często wymagana natychmiast. Alternatywą jest zapłacenie za terapię prywatną, która kosztuje około 300 złotych za godzinę.

- Jedna terapia nic nie zdziała, więc trzeba serię takich terapii opłacić - mówiła. - Tutaj wchodzimy my, jako Fundacja TVN, gdzie rodzicom, którzy nie mają ekonomicznej możliwości dofinansowania takiej terapii dla dziecka, ale też dzieciom z domów dziecka, dzieciom z niepełnosprawnościami, płacimy za terapię. Nie jedną, tylko całą serię terapii - podkreśliła.

Fundacja TVN rusza z programem dofinansowania psychoterapii

Zuzanna Lewandowska tłumaczyła również, że dofinansowanie psychoterapii można uzyskać za pośrednictwem strony fundacji, na której wystarczy wypełnić prosty formularz. Jak mówiła, dofinansowanie obejmuje 15 godzin psychoterapii, z czego zawsze można zwrócić się z prośbą o kolejne 15.

-  I to nie jest tak, że my mamy kilku psychoterapeutów, z którymi pracujemy i tam przez cały kraj trzeba do nich jechać. Tylko każdy w regionie miejsca zamieszkania, może sobie wybrać swojego psychoterapeutę - zaznaczyła Lewandowska. - To jest ważne, żeby taki psychoterapeuta był certyfikowany. Ten psychoterapeuta musi napisać, że to dziecko potrzebuje pomocy, złoży papiery, które też świadczą o sytuacji ekonomicznej rodziny i my wtedy bardzo szybko przyznajemy taką pomoc - wyjaśniła.

