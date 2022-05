Politycy w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja o polskiej konstytucji i bezpieczeństwie RP

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że pamiętając o historii "nie możemy pozwolić", by kosztem bezpieczeństwa Polski i jej sojuszników "jeden z agresywnych sąsiadów wywoływał wojnę". Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że chce "członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej do polskiej konstytucji". Natomiast szef PO Donald Tusk ocenił, iż "to jest właściwie istota dzisiejszego dnia, żeby przypomnieć władzy, że prawa są dla obywateli, a obowiązki dla władzy".

We wtorek obchodzona jest 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki zamieścił na Facebooku wpis. Przypomniał w nim, że w zeszłym roku napisał, iż nie byłoby Konstytucji 3 maja, gdyby nie znalazły się osoby, które na pierwszym miejscu stawiały dobro Polski. "To zdanie pozostaje aktualne w całej swojej mocy i można je odnieść również do dzisiejszej sytuacji - Polska nie byłaby dziś w tym miejscu, gdyby nie znalazły się osoby, które wzięły na siebie ciężar bardzo trudnych, ryzykownych i odpowiedzialnych decyzji za losy państwa i jego bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym i militarnym" - ocenił.

Premier: zmieniamy, reformujemy, ulepszamy i zabezpieczamy Polskę

"Nigdy więcej nie możemy pozwolić, by ster rządów był w rękach polityków, którzy bardziej martwili się o stan zadowolenia obcych z naszej słabości, niż ich niezadowolenia będącego rezultatem naszej rosnącej siły. Przekonanie, że tylko słaba i usłużna Polska, która dla sąsiadów nie stanowi wyzwania i konkurencji, może być bezpieczna - nie sprawdziło się ani kiedyś, ani teraz" - oświadczył.

Szef rządu zauważył, że "ponad dwa wieki temu nasi przodkowie podjęli bardzo trudne, ale potrzebne reformy". "Dziś my również zmieniamy, reformujemy, ulepszamy i zabezpieczamy Polskę. Trudne czasy wymagają szybkich, zdecydowanych działań. Pomni doświadczeń historii nie możemy pozwolić, by kosztem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej sojuszników jeden z agresywnych sąsiadów wywoływał wojnę i mordował niewinnych ludzi" - zaznaczył premier.

"Z szacunku do historii i nauki ojców Konstytucji 3 maja zrobimy wszystko, by Polska była bezpieczna, a zaborcza polityka oparta o grabież, ludobójstwo, wtrącanie się w losy suwerennych narodów i kradzież nieswoich ziem została wyeliminowana raz na zawsze. To powinien być trwały, polski wkład w historię świata" - napisał Mateusz Morawiecki.

Kosiniak-Kamysz: naszą aspiracją wpisanie do konstytucji członkostwa w NATO i UE

W Święto Narodowe Trzeciego Maja przedstawiciele Koalicji Polskiej złożyli kwiaty na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym w Krakowie. Podpisali także "Deklarację konstytucyjną", zobowiązując się - jak tłumaczył prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - "do przestrzegania, ale też do ewolucji, do naprawy tych obszarów, jakim jest na przykład wymiar sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny w momencie, kiedy będziemy współrządzić, kiedy będziemy mieli taką możliwość".

Lider ludowców na briefingu podkreślił, że Koalicja Polska "nie jest ugrupowaniem, które mówi: żadnych zmian w konstytucji". - Ale oczywiście muszą być spełnione warunki, żeby do takich zmian doszło - zaznaczył. - Naszą aspiracją na pewno jest, i w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie jest to potrzebne jeszcze bardziej, wpisanie członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej do polskiej konstytucji - oświadczył.

Jak wskazał, o takiej zmianie mówił trzy lata temu w święta Konstytucji prezydent Andrzej Duda. - Więc chcemy przypomnieć też jego słowa i jeszcze raz zapytać, czy potwierdza tę deklarację, czy jest dalej gotowy współpracować z różnymi środowiskami, żeby wzmocnić pozycję Polski w Unii Europejskiej i NATO - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Donald Tusk: raz w roku władza obchodzi jubileusz konstytucji, a codziennie ją obchodzi

Lider Platformy Obywatelskiej, były premier i były szef Rady Europejskiej, Donald Tusk wziął udział w Poznańskim Biegu Konstytucji. Przed startem mówił, że "raz do roku władza obchodzi jubileusz konstytucji, a codziennie obchodzi konstytucję".

- Czasami nawet wręcz łamie i gwałci. Tym ważniejsze są (...) te godziny trzeciomajowe, żeby uświadomić wszystkim, że od przestrzegania konstytucji zależy życie każdego z nas - dodał.

Według niego "o demokrację, o wolność, o konstytucję trzeba dbać". - Trzeba czasami walczyć właściwie każdego dnia. Tego nikt nie daje nikomu za darmo, a władza dzisiaj - nie tylko w Polsce, bo to jest negatywny fenomen w wielu państwach na świecie - ma takie nieustanne zakusy, żeby nam prawa ograniczać, a sobie tych praw dawać jak najwięcej. To jest właściwie istota dzisiejszego dnia, żeby przypomnieć władzy, że prawa są dla obywateli, a obowiązki dla władzy. A nie odwrotnie - dodał Tusk.

