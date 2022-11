Na pomoc czeka ponad 20 tysięcy rodzin

- Rodziny, do których trafiamy, to często takie rodziny, które mimo że mają bardzo, bardzo mało, dzielą się z innymi - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

- Przychodzimy do starszej pani, która dzieli się ostatnim kawałkiem chleba ze swoim zwierzakiem, który jest członkiem jej rodziny, z którym codziennie rozmawia. Przychodzimy do pana Marka i okazuje się, że od wielu lat dzielnie opiekuje się swoją żoną, Martą, która po ciężkim udarze nawet nie jest w stanie z panem Markiem porozmawiać. Mimo tego on mówi, że w jej oczach odnajduje miłość. To są te rodziny, do których trafiamy. Dobro to wynik dzielenia. Te rodziny ujmują nas tym, że potrafią się dzielić tymi bardzo drobnymi rzeczami, które posiadają - podkreśla.