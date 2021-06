"Liczę na to, że doczekam takiego szczęśliwego momentu, kiedy parada będzie świętem ogólnopolskim"

Dzisiaj my wszyscy powinniśmy maszerować, dzisiaj powinniśmy demonstrować to, że to jest nasze wspólne święto - powiedziała o Paradzie Równości na antenie TVN24 dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówiła również, że konieczne jest zwiększenie ochrony prawnej dla osób LGBT+. - Właściwie powinien być przebudowany cały system prawny - oceniła.

Według niej "dzisiaj my wszyscy powinniśmy maszerować, dzisiaj powinniśmy demonstrować to, że to jest nasze wspólne święto". - Liczę na to, że doczekam się takiego szczęśliwego momentu, kiedy ta parada będzie świętem ogólnopolskim. A brałam udział w pierwszej paradzie 20 lat temu, więc mam bardzo emocjonalny stosunek do tego wydarzenia - podkreśliła.