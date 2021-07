TVN24 od kulis. Internet i telewizja to przenikające się światy

TVN24 urodziny świętuje razem z portalem tvn24.pl i TVN24 GO - od 20 lat jesteśmy codziennie w państwa domach, ale postęp technologiczny w trakcie tych dwóch dekad naszej pracy był ogromny, więc od jakiegoś czasu jesteśmy też w komputerach i telefonach. Katarzyna Czupryńska-Chabros o telewizji nie tylko od kulis, ale też i w internecie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Od 20 lat TVN24 codziennie wraca do widzów przez telewizory, a od 14 docieramy do państwa również kanałami internetowymi. - Przez to, jak konsumujemy media, jak cały czas właściwie jesteśmy dzisiaj w sieci, ta sieć jest doskonałym uzupełnieniem, a nawet przedłużeniem tego, co widzimy na antenie – mówi Beata Biel z portali informacyjnych TVN24.

Dziennikarze telewizyjni publikują efekty swojej pracy również w internecie. Jest ich tam coraz więcej, bo portal tvn24.pl ciągle się rozwija. - W internecie trzeba być przygotowanym na to, żeby szatę graficzną, wygląd, zmieniać co jakiś czas, ponieważ ta technologia idzie tak do przodu, że to, co nam się wydawało supernowoczesne, za rok już takie nie jest – zwraca uwagę redaktor naczelny portalu tvn24.pl Mateusz Sosnowski.

Zmian wymagają też metody przekazywania treści. Po to, żeby zaspokoić oczekiwania około dziesięciu milionów odbiorców, którzy co miesiąc śledzą strony portalu, powstała platforma Kontakt24, regionalne redakcje czy nowe strefy, takie jak - Premium.

- Wcześniej był to magazyn TVN24. To takie miejsce, gdzie czytelnicy mogą przyjść, poświęcić trochę więcej czasu, to znaczy muszą mieć te kilkadziesiąt czy kilkanaście minut na czytanie tekstu – wyjaśnia Beata Biel. - Staramy się dawać czytelnikom całą paletę różnych autorów, którzy mają rożne zainteresowania, różny sposoby opowiadania – dodaje.

Internet i telewizja to dzisiaj przenikające się światy TVN24

Internet daje też sporo możliwości tym, którzy najbardziej przywiązani są do tradycyjnej, telewizyjnej formy przekazywania informacji - to również dla nich powstała platforma streamingowa TVN24 GO, która w internecie udostępnia programy emitowane na antenie TVN24, ale nie tylko.

- Ponad sto premier każdego miesiąca i ekskluzywnych materiałów, które są tylko w TVN24 GO. To są zarówno cykle, reportaże jak i na przykład filmy dokumentalne – informuje Błażej Górski z TVN24 GO. - Wszystko w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, to jest właśnie ta magia TVN24 GO – dodaje.

Dowodem na to, że internet i telewizja to dziś przenikające się światy jest to, że niektóre z programów wyprodukowanych dla TVN24 GO - po premierze w internecie trafiają na telewizyjną antenę, jak choćby cykle: "Tokio cena sukcesu" Anity Werner czy "Bez polityki" Piotra Jaconia.

Dziennikarze z prestiżowymi nagrodami za publikacje w internecie

- Zawsze kiedy pojawiam się w telewizji, to znaczy, że już coś napisałam do internetu albo za chwilę napiszę - mówi dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, która w mediach pracuje od trzynastu lat, a przez większość zawodowego życia pisała do ogólnopolskiej gazety.

Niecałe dwa lata temu dołączyła do zespołu portalu tvn24.pl. Rok później za cykl o dzieciach, które w czasie pandemii zniknęły z systemu nauczania, otrzymała nagrodę Grand Press. - To na pewno jest nagroda, która sprawiła i pomogła też wielu osobom, które pracują podobnie jak ja, że internet stał się ważny. Nagrodę można dostać za reportaż opublikowany w internecie bez wielkich multimedialnych fajerwerków, że liczy się treść, że to nie musi się ukazać w papierze – zwraca uwagę Justyna Suchecka.

Dziennikarze portalu tvn24.pl nie raz udowadniali, że ich rzetelna praca w wolnym medium ma sens. - Mieliśmy na przykład materiał dotyczący fundacji byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i związków tej fundacji z oligarchami wschodnimi. Najnowsze to materiały dotyczące wyborów kopertowych – podkreśla Mateusz Sosnowski. Ich autorzy też otrzymali nagrody dla najlepszych dziennikarzy - twórcy portalu tvn24.pl odebrali więcej wyróżnień, a zaufanie ze strony odbiorców jest bezcenne.

