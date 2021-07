Akcje TVN w obronie zwierząt. Walka fundacji prozwierzęcych a medialny rozgłos

Dla 12-letniej Famy po śmierci jej opiekuna scenariusz był jeden: schronisko. Trafiła jednak do miejsca, gdzie zwierzęta takie jak ona - stare, schorowane, samotne - mają raj. - To jest Chata Zwierzaka, ich dom, ich miejsce, a ja tu tylko sprzątam – mówi prezes fundacji Chata Zwierzaka Iwona Gabor-Kantorowicz.

W Chacie Zwierzaka reporterzy TVN24 bywają i opowiadają historie jej podopiecznych od kilku lat. Takie małe prozwierzęce fundacje utrzymują się jedynie z wpłat darczyńców, a to miejsca, gdzie zwierzęta znajdują spokój i lepsze życie. - Zawsze docierając do większej liczby ludzi, mieliśmy możliwość, żeby jakoś przeżyć – przyznaje Iwona Gabor-Kantorowicz. - Zwierzaki, które wystąpiły w TVN, znajdowały fantastyczne domy – dodaje.

O tym, że "parcie na szkło" ma znaczenie, doskonale wiedzą też na Śląsku. W Przystani Ocalenie żyje blisko 500 zwierząt gospodarskich, głównie koni. - Większość zwierząt, które mamy, trafiłyby do rzeźni. Nasze miejsce było jedyną alternatywą, by mogły dalej żyć – podkreśla Dominik Nawa z Przystani Ocalenie.

29.01 | Przystań Ocalenie walczy o przetrwanie - potrzebna jest każda złotówka, bo utrzymanie ocalonych zwierząt kosztuje. Przez wiele lat przystań dzielnie sobie radziła, dawała schronienie maltretowanym zwierzętom, a dziś sama potrzebuje pomocy, by dalej im pomagać.

Problemy finansowe Przystani Ocalenie 29.01 | Przystań Ocalenie walczy o przetrwanie - potrzebna jest każda złotówka, bo utrzymanie ocalonych zwierząt kosztuje. Przez wiele lat przystań dzielnie sobie radziła, dawała schronienie maltretowanym zwierzętom, a dziś sama potrzebuje pomocy, by dalej im pomagać.

Dziennikarze wspierają działania obrońców praw zwierząt

Z kamerą dziennikarze byli tu wielokrotnie, by pokazać niezwykłe oddanie i opiekę, jaką wreszcie dostają skrzywdzone zwierzęta. I choć z finansami bywa różnie, to jedno się tu nie zmienia - bezinteresowna miłość.

- To media docierają do milionów osób i mogą edukować społeczeństwo. Organizacje bardzo często są obarczone takim piętnem, że to są ludzie przewrażliwieni. Natomiast obiektywne media mogą tu bardzo wiele zmienić, pokazać konsekwencje zaniedbań ludzkich, pokazać, jak się powinniśmy zajmować zwierzętami – uważa Cezary Wyszyński z Fundacji Viva! Akcja Dla Zwierząt.