Monika Olejnik odpowiadała na pytania internautów

O co zapytałaby pani Jarosława Kaczyńskiego?

Zapytałabym, dlaczego kobiety mają przez niego piekło i czy jest z tego dumny. Zapytałabym, dlaczego toleruje Tadeusza Rydzyka, który obraził jego bratową, który bagatelizował sprawę pedofilii. Mam dużo pytań. Chciałabym, żeby przyszedł do studia. Znam go bardzo długo, od 1990 roku. Pamiętam, że zapraszałam go do Trójki, kiedy nikt go jeszcze nie zapraszał, bo Porozumienie Centrum to była mała partyjka.