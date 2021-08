Medioznawca Tadeusz Kowalski o początkach TVN24: to była absolutnie nowa jakość

Medioznawca o powstaniu TVN24: było to bardzo nowatorskie

W "Faktach po Faktach" do początków stacji TVN24 odniósł się medioznawca, dr hab. Tadeusz Kowalski. Złożył życzenia dla obecnych i byłych pracowników stacji. - To jest bardzo ważne, żebyście trwali jak najdłużej - powiedział.

- Robienie telewizji informacyjnej całą dobę jest niebywale trudne. To jest wśród programowania telewizyjnego swoisty samochód wysokiej marki. Nawet powiem, że jest to mercedes wśród programów telewizyjnych, bo to jest niezwykle trudne, żeby utrzymać uwagę, znaleźć interesujące tematy, dobrać odpowiednio rozmówców czy nadążać za wydarzeniami, zachowując jednocześnie odpowiedni dystans - dodał.

W ocenie Kowalskiego, "to, co zrobiliście, to była absolutnie nowa jakość". - Chwilę później zaczęto nad tym myśleć w mediach publicznych, pojawiły się inne inicjatywy, natomiast rzeczywiście było to bardzo nowatorskie - stwierdził.