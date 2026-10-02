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Polska

20 lat polskich F-16. "To wciąż dobry samolot"

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Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
20 lat F-16 w Polsce. Relacja Łukasza Wójcika
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Krzysztof Grzybowski/Shutterstock
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20 lat temu do Polski trafiły pierwsze myśliwce F-16. - To wciąż dobry samolot. I jeszcze będzie długo, jeżeli będzie prowadzony program unowocześniania tych samolotów, a jest - mówił w rozmowie z TVN24 Rościsław Stepaniuk, pierwszy polski pilot F-16.

W piątek w bazie Poznań-Krzesiny odbyły się połączone uroczystości z okazji 20-lecie służby samolotów F-16 w Siłach Powietrznych RP oraz święta 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Zwycięskich Powstańców Wielkopolskich. W ich trakcie m.in. odznaczono i nagrodzono wybranych lotników. 

8 listopada 2006 roku na lotnisku w Krzesinach wylądowały dwa pierwsze F-16 przeznaczone dla Polski, pilotowane przez amerykańskich lotników. 9 listopada kolejne dwie maszyny wylądowały w Polsce. Jedna z nic była pilotowana przez pułkownika Rościsława Stepaniuka, który był pierwszym polskim pilotem wyszkolonym do lotu na tych myśliwcach.

Z okazji 20-lecia użytkowania samolotów F-16 przez Polskie Siły Powietrzne reporter TVN24 Łukasz Wójcik rozmawiał ze Stepaniukiem. Wojskowy zapytany, czy pamięta co czuł po wylądowaniu w Krzesinach odparł, że było to "dużo emocji, ogromna odpowiedzialność i duma z możliwości latania jako pierwsi piloci na takim fantastycznym samolocie".

- Nie mieliśmy najmniejszego problemu z tym, że Polska wybrała F-16. Bardzo dobry wybór, chociaż były inne samoloty, ale jako pilot MiG-21 wiedziałem, że to fantastyczny samolot - przyznał.

Stepaniuk o F-16: w zasadzie nie miał ograniczeń

Wójcik zapytał też o wypowiedzi pilotów z okresu przyjmowania tych maszyn na stan - wojskowi mówili wówczas, że F-16 "nie ma duszy latania", ponieważ to "latający komputer". Zapytany czy nadal tak to odbiera, Stepaniuk zaprzeczył. - Im więcej latałem tym samolotem, a w momencie powrotu do kraju miałem ponad 300 godzin, doszedłem do wniosku, że ten samolot daje mi całkowitą swobodę w powietrzu - podkreślił.

Dodał, że "jeżeli kochałeś latać, kochałeś przestrzeń i nie bałeś się tego" to F-16 "dawał całkowitą swobodę". - MiG-21, z którego się wywodziłem, miał bardzo dużo ograniczeń. F-16 nie miał ograniczeń w zasadzie. Jedynym, największym ograniczeniem był pilot. Ale jeżeli był dobrze wyszkolony i mógł wycisnąć z tego samolotu maksymalnie to, do czego był stworzony, to pozostawała ogromna radość - wyjaśnił. W ocenie pilota im więcej latał, tym bardziej "pilot scalał się z samolotem".

Stepaniuk został też zapytany, czy w kontekście niebezpieczeństwa za wschodnią granicą F-16 dają poczucie bezpieczeństwa. - F-16 wciąż jest dobrym samolotem. I jeszcze będzie długo, jeżeli będzie prowadzony program unowocześniania tych samolotów, a jest i będzie - podkreślił.

Zapewnił, że "nie ma wątpliwości, że przełożeni i dowódcy odpowiedzialni za proces szkolenia w Polsce" zrobią wszystko, co w ich mocy, z pomocą kolegów amerykańskich", aby nasi piloci "byli wyszkoleni bardzo dobrze do tego, co ten samolot może zrobić". - Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zadania, które przed nimi będą stały, zostaną wykonane - podsumował wojskowy.

OGLĄDAJ: Rewolucja w naszych Siłach Powietrznych. Wkrótce będą latać na polskim niebie
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Wojsko PolskiesamolotyWojsko
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