Najpierw "wielka zmiana", potem "wiele sukcesów", wreszcie "brak wizji". 20 lat Platformy Obywatelskiej w ocenie Aleksandra Smolara

"W porównaniu z latami 90. była tutaj wielka zmiana"

Smolar zwrócił uwagę, że zarówno PO, jak i PiS powstały mniej więcej w tym samym czasie, na początku XXI wieku, kiedy polska scena polityczna przechodziła gruntowną zmianę w porównaniu z tym, jak wyglądała w latach 90. - To były partie wodzowskie, w których demokratyzm był niesłychanie ograniczony. W porównaniu z latami 90. była tutaj wielka zmiana. Ale jednocześnie to zapewniało większą skuteczność – stwierdził.

- To, co najlepiej pamiętam z tych czasów, to są dwie formuły: "zielona wyspa" i "ciepła woda w kranie". Obie metafory bardzo dwuznaczne – uznał gość TVN24. Pojęcie "ciepła woda w kranie" odnosiło się do założeń programu gospodarczego rządu, skupiającego się na zapewnieniu podstawowych i doraźnych potrzeb obywateli, natomiast "zielona wyspa" to powtarzane przez ówczesnego premiera Donalda Tuska hasło, które miało opisywać, jak Polska dobrze radzi sobie ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego, który wybuchł w 2008 roku.