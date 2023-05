Miller: Widziałbym Unię jako stany zjednoczone Europy. Jeśli ma być skuteczna, musi się głębiej integrować

Polska była w Unii bardzo wysoko, zaraz po tym, jak do niej weszliśmy. To wszystko, niestety, zniknęło już dawno i ten regres jest coraz głębszy - mówił w TVN24 były premier Leszek Miller. Ocenił, że żeby Unia Europejska była skuteczna, "musi się głębiej integrować", a on sam "widziałby coś w rodzaju stanów zjednoczonych Europy".

Minęło 19 lat obecności Polski w Unii Europejskiej . Gościem "Rozmowy Piaseckiego" był we wtorek Leszek Miller , były premier, który podpisywał traktat akcesyjny do UE, obecnie europoseł.

- Ciągle słyszę, że Unia Europejska wtedy [19 lat temu - przyp. red.] była inna. No tak, ale Polska też była wtedy inna. Ja żałuję tamtej Polski. Mam na myśli nie tyle rozwój gospodarczy, bo tu nastąpił ogromny postęp, ale to, że po prostu Polska się cofnęła w znaczeniu sporej części obywateli, którzy nie chcą być dalej w Unii, ulegają populistycznej propagandzie antyunijnej i nie zdają sobie sprawy, co by było, gdyby Polska nie była w Unii Europejskiej - powiedział.