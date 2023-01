18. urodziny "Szkła Kontaktowego". Prowadzący Katarzyna Kasia i Tomasz Sianecki o fenomenie i kulisach programu

"Szkło Kontaktowe" obchodzi 18. urodziny. O swoich doświadczeniach i fenomenie "Szkła" opowiedzieli na antenie TVN24 jedni z prowadzących - Katarzyna Kasia i Tomasz Sianecki. - Dwie osoby siadają. Rozmawiają i pokazują to, co było wcześniej pokazywane, może w nieco innym oświetleniu. I to zadziałało - stwierdził Sianecki.

Jedni z prowadzących obchodzące swoje 18. urodziny "Szkło Kontaktowe" - Katarzyna Kasia i Tomasz Sianecki - byli gośćmi "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24. - Jesteśmy zadowoleni jako szacowni seniorzy - stwierdziła w 18. urodziny programu żartobliwie Katarzyna Kasia. - Staniemy się pełnoletni, będziemy mogli robić różne rzeczy, będziemy mogli głosować - dodał Tomasz Sianecki. - Nie tylko gadać, ale i głosować - powiedziała Kasia.

Sianecki: to jakiś fenomen miejsca

Jedną z cech wyróżniających "Szkło Kontaktowe" jest komunikacja z widzem w trakcie programu, za pomocą połączeń telefonicznych, jak i przez SMS-y, które są wyświetlane na pasku na dole ekranu. - To jest jedna z tych największych sił - powiedział Tomasz Sianecki. - To jest jakiś fenomen. (...) Dwie osoby siadają, rozmawiają i pokazują to, co było wcześniej pokazywane, może w nieco innym oświetleniu. I to zadziałało - dodał. Sianecki stwierdził, że w przypadku "Szkła" ma miejsce jakiś "fenomen miejsca".

- Ja wiem, że dużo ryzykuję, patrząc na ten ekran, na którym SMS-y się wyświetlają. One są czasami tak w punkt, tak genialne, że człowiek nie może ustać i po prostu się gotujemy. I to nie tylko my, prowadzący, ale nasi operatorzy też się gotują i z reżyserki też słyszymy śmiechy - powiedziała Katarzyna Kasia.

Prowadzący "Szkło Kontaktowe" często komentują wpadki lub niecodzienne zachowania polityków. - Ja to za każdym razem, jak układam program i przeglądam te materiały, to nie chcę wierzyć. Bo to czasami wygląda, jakby ktoś sam z siebie chciał robić żarty, a mówi na serio. I to jest jeszcze śmieszniejsze - komentowała Katarzyna Kasia. - Kiedy pan Łukasz Mejza na swoich social mediach pokazał, jak podobny jest do Rambo, to ja mówię: Boże, wszelkie granice zostały przekroczone. Myślałem, że to jakiś fejk, ale to była prawda - dodał Tomasz Sianecki.

"Szkło Kontaktowe" to jednak nie tylko prowadzący. - My jesteśmy tymi frontmanami. Na nas cała ta śmietanka spływa. My możemy się tym delektować, natomiast my mamy fantastyczny zespół, który nad tym pracuje - Dominika Sekielska, Kamil Papciak, Patrycja Sieląg, Magda Kozłowska, Maciej Skroban, jest Wuwunio, czyli Marcin Sprusiński. To są ludzie, którzy na nas pracują, są jeszcze telefoniści, którzy odbierają telefony - powiedział Tomasz Sianecki.

Specjalne odcinki programu

W środę i czwartek o godzinie 22 na antenie TVN24 wyemitowane zostaną specjalne odcinki programu, w postaci zarejestrowanych, jubileuszowych przedstawień z Teatru 6. piętro.

