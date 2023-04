18 lat od śmierci Jana Pawła II. "Miał mentalność polskiego księdza, niezwykle otwartego, ale pewnych rzeczy nie mógł przeskoczyć"

Janusz Poniewierski, autor biografii Jana Pawła II, stwierdził, że "był personalistą, człowiekiem niesłychanie otwartym i dialogicznym". - Miałem kiedyś przywilej dłuższej rozmowy z papieżem i muszę powiedzieć, że nigdy nie zapomnę tego uważnego słuchania, co mówi człowiek o jedno albo dwa pokolenia młodszy od niego, on był ciekawy - wspominał.

Powiedział, że Polacy "traktowali go jak niekoronowanego ostatniego króla Polski". - On wpłynął na naszą wyobraźnię, na nasze myślenie - mówił dziennikarz. Dodał jednocześnie, że Karol Wojtyła był "polskim księdzem". - Miał mentalność polskiego księdza, niezwykle otwartego i wyróżniającego się, jeśli chodzi o sposób myślenia, jeśli chodzi o lektury, jeśli chodzi o kontakt ze zwykłym człowiekiem, z ludźmi świeckimi, no ale jednak pewnych rzeczy nie mógł przeskoczyć, nie mógł przerosnąć - stwierdził.

- Kiedyś jeden watykanista powiedział takie ostre zdanie, że papież zamiast przepychania rur kanalizacyjnych, wolał prowadzić ludzi do źródeł wody żywej. Chodziło o reformy kurii i te wielkie programy duszpasterskie, pielgrzymki do świata. Otóż zadaniem papieża, jako biskupa Rzymu, zwierzchnika Watykanu , szefa Kurii Rzymskiej jest jednak właściwy nadzór nad urzędem - stwierdził.

Terlikowski: pontyfikat Jana Pawła II wymaga krytycznej refleksji

Terlikowski stwierdził, że Karol Wojtyła "bardzo długo nie wyprzedzał" Kościoła, z którego wyrósł, w podejściu do walki z pedofilią. - Przyszedł taki moment, kiedy zaczął podejmować decyzje, bardzo późno, to jest 2002-2003 i bardzo powoli, ale wyprzedzał. Jego niewątpliwą zasługą w tej sprawie jest to, że powierzył ją kardynałowi Ratzingerowi, który zaczął przygotowywać procedury - powiedział publicysta. Jak drugi pozytywny element wskazał ideę personalizmu głoszoną przez Jana Pawła II. - My w tej chwili możemy się wzorować na jego personalizmie, niekoniecznie na zachowaniu, ale na myśli w stosunku do osób skrzywdzonych - stwierdził Terlikowski.