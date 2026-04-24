17-latka z Tczewa zatrzymana. W sprawie ataku na szkołę w Kanadzie

Planowano atak na szkołę w Kanadzie. Do sprawy zatrzymano 17-letnią Polkę Źródło: Policja.pl

Polscy policjanci, we współpracy z funkcjonariuszami FBI, uzyskali informację o planowanym ataku na jedną ze szkół w Kanadzie z użyciem broni palnej oraz noża. Z ustaleń śledczych wynikało, że w internetowej korespondencji dotyczącej tego zdarzenia uczestniczyły osoby mogące być powiązane z subkulturą gloryfikującą sprawców masowych ataków, w tym ataków na szkoły.

Jedną z osób biorących udział w tej wymianie wiadomości okazała się 17-letnia dziewczyna z Tczewa. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatka oferowała pomoc w przekazaniu instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych osobie planującej atak. W internecie posługiwała się pseudonimem nawiązującym do sprawcy strzelaniny z 1999 roku w szkole średniej w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych. Utrzymywała także prywatne kontakty z użytkownikami z Turcji i Kanady, prowadząc z nimi rozmowy dotyczące masowych zabójstw. Policjanci przeszukali miejsce jej zamieszkania i zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony oraz cyfrowe nośniki danych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotarli do korespondencji, z której wynika, że przekazała instrukcję wykonania ładunku wybuchowego z wykorzystaniem rury PCV. Dalsze czynności pozwoliły ustalić tożsamość oraz miejsce zamieszkania odbiorczyni tych materiałów. Policjanci przeprowadzili również przeszukanie u drugiej 17-latki, potwierdzając fakt otrzymania wskazanej korespondencji. Wstępne ustalenia wskazują, że kontakt ten miał charakter incydentalny.

Śledczy podkreślają, że sprawa wpisuje się w szersze zjawisko obserwowane w ostatnich tygodniach. Chodzi o aktywność młodych osób w internecie polegającą na uczestnictwie w grupach i kanałach, w których aprobowane są treści o charakterze skrajnie agresywnym, w tym związane z przemocą, terroryzmem oraz masowymi zbrodniami. Według policji tego typu przestrzenie sprzyjają nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów oraz wymianie niebezpiecznych treści.

W tym samym okresie funkcjonariusze ustalili również dane innego, młodego użytkownika sieci - 12-letniego chłopca, który według ustaleń kontaktował się z osobą podejrzewaną o przygotowywanie zamachu na terenie jednego z państw europejskich. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Zarzuty dla nastolatki

Zatrzymana 17-latka z Tczewa usłyszała zarzut pomocnictwa w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie poprzez przekazanie instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych.

- Wobec 17-latki zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się za pośrednictwem internetu z określonymi osobami i środowiskami. Chodzi o stowarzyszenie i stronę internetową, na której użytkownicy wymieniają się różnego rodzaju - jak to określiliśmy - frustracjami - poinformował nas prokurator Jarosław Michalak z Prokuratury Rejonowej w Tczewie.

Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności. - W polskim prawie podżeganie i pomocnictwo są traktowane na równi ze sprawstwem – zaznaczył prokurator.

- Sąd, podejmując decyzję w sprawie kary, będzie brał pod uwagę okoliczności związane z wiekiem podejrzanej, ponieważ mamy do czynienia z osobą młodocianą - dodał.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo