15-letni Kajtek i jego wyjątkowe zdjęcia. "Nadal do mnie nie dociera, że to się dzieje naprawdę"

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W życiu chodzi o to, żeby mieć pasję, więc jeśli się nad tym zastanawiacie, to nie czekajcie, zacznijcie od razu - tak mówi 15-letni Kajtek, który w pewnym momencie swojego życia chwycił za aparat i zaczął fotografować. Robi zdjęcia przyrody, a to coś, do czego trzeba mieć wiele cierpliwości, ale jeszcze więcej pokory. Fotografie Kajtka zdobyły w sieci dużą popularność. Materiał programu "Polska i Świat".