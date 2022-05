15. edycja ćwiczenia Renegade-Sarex. "Środowisko zewnętrzne podsuwa nowe scenariusze"

Dodał, że tegoroczny "scenariusz nie był taki sam nie tylko dlatego, że wypada go zmieniać", ale ze względu na coraz wyższe wymagania, jakie stawiają sobie ćwiczący. - Przede wszystkim postawiliśmy na realizm - powiedział generał. Dodał, że "jak zwykle w tak złożonym środowisku" zdarzały się niespodziewane sytuacje, np. awarie sprzętu, które wydłużały czas poszczególnych epizodów lub wymagały zaangażowania dodatkowych środków. - Mimo to udało się zrealizować całość scenariusza - powiedział. Zaznaczył, że to, czy zostały osiągnięte wszystkie cele, będzie przedmiotem analizy.

Gen. Piotrowski: musimy zwrócić uwagę na lepsze przygotowanie społeczeństwa do udzielania sobie pomocy

- To, na co musimy zwrócić uwagę, to lepsze przygotowanie społeczeństwa do udzielania sobie pomocy. Musimy zwrócić uwagę, czy każdy z nas, żołnierz, funkcjonariusz, jest gotowy zadbać właściwie o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo tych, którzy są wokół niego. Widzimy dużą potrzebę rozwoju świadomości i umiejętności w tym zakresie - powiedział dowódca operacyjny. Za konieczne uznał też doskonalenie łączności i koordynacji.