"Pierwszy raz tak bezwstydnie polskie państwo wprost mówi, że buduje nowy patriotyzm"

Ogromne pieniądze z naszych podatków, z naszych kieszeni, dostały organizacje promujące faszyzm - powiedziała w "Tak jest" aktywistka Ewa Błaszczyk. Tak skomentowała przyznanie państwowych dotacji stowarzyszeniom Roberta Bąkiewicza. Grupa "14 Kobiet z Mostu", do której należy Błaszczyk, skierowała w tej sprawie list do ministra kultury. Psycholożka Ewa Woydyłło-Osiatyńska, która podpisała się pod listem, wskazywała, że przez Bąkiewicza i jego organizacje wyznawana jest "idea sięgnięcia po potworne wzory z historii".

"Idea sięgnięcia po potworne wzory z historii"

- To jest sączące się nawiązywanie do mocy, potęgi, siły, walki, pokonania, zwycięstwa, więc coś zupełnie odwrotnego niż (to, do czego) cywilizowany świat próbuje dążyć - powiedziała.