Jest decyzja w sprawie zgromadzenia 14 Kobiet z Mostu. Sąd polecił przywrócić zgodę

Sejm zdecydował w piątek o skierowaniu obywatelskiego projektu ustawy "Stop LGBT" do dalszych prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych. - Wiele osób, które do tej pory obserwowały sytuację środowiska LGBT z boku, teraz czuje autentyczne przerażenie - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 Mateusz Sulwiński z Grupy Stonewall. - To moment, w którym milczenie oznacza przyzwolenie na to, co się dzieje. To moment, kiedy każda osoba powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, co myśli o tym projekcie, a jeśli myśli o nim źle, to co zamierza z tym zrobić - stwierdził.