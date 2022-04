Arcybiskup Jędraszewski w homilii o "kłamstwie smoleńskim"

W homilii wygłoszonej w katedrze wawelskiej w Niedzielę Palmową, w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski mówił między innymi o "kłamstwie smoleńskim".

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w Niedzielę Palmową stwierdził, że wiara w Boga jest kryterium podziału świata, a kluczem do tego podziału jest prawda. Nawiązał do katastrofy smoleńskiej sprzed 12 lat i słów, które 10 kwietnia 2010 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński zamierzał zacytować w Katyniu, podczas obchodów 70. rocznicy zbrodni tam dokonanej.

- Próbuje się zafałszować naszą pamięć o polskiej historii i polskiej tożsamości. Ważną częścią tej próby fałszerstwa kłamstwa było kłamstwo katyńskie. Historycy nazywali je wręcz kłamstwem założycielskim PRL. Obowiązuje od roku 1943. To w związku z nim Stalin zrywa stosunki z polskim rządem. (…) Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii. ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami a Rosjanami. Nie da się budować trwałej relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy - cytował zaplanowane przemówienie prezydenta metropolita krakowski.

Arcybiskup Marek Jędraszewski Łukasz Gągulski/PAP

- Racje nie są rozłożone równo, rację mają ci, którzy walczą o wolność. My, chrześcijanie, wiemy o tym dobrze: prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala. Łączy. Przynosi sprawiedliwość. Pokazuje drogę do pojednania. (…) Tragedia Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Polaków. To część naszej historii. Naszej pamięci i naszej tożsamości. To jednak także część historii całej Europy, świata. To przesłanie dotyczące każdego człowieka i wszystkich narodów. Dotyczące i przeszłości, i przyszłości ludzkiej cywilizacji. Zbrodnia katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę - kontynuował metropolita krakowski.

Marszałek Sejmu wraz z Prezydium oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej TVN24

"Kaczyński nie zdołał już tych słów wypowiedzieć"

Jak powiedział arcybiskup Jędraszewski, prezydent Lech Kaczyński nie zdołał już tych słów wypowiedzieć, choć udał się razem z innymi wybitnymi przedstawicielami polskiego narodu, "by niejako odkłamać kłamstwo katyńskie, by stanąć u grobu naszych zamordowanych zdradziecko oficerów w 1940 roku, by szukać fundamentu prawdy, a przez to pojednania, i lepszej przyszłości dla Polski dla Europy dla świata".

Metropolita w homilii uznał, że w obliczu śmierci Lecha Kaczyńskiego i polskiej delegacji 10 kwietnia 2010 roku, zrodziło się - jak to określił - kłamstwo smoleńskie, które tak jak kłamstwo katyńskie "dzieli, sprawia, że nie można dojść do pełni pojednania w naszym narodzie".

Katastrofa smoleńska jest - według arcybiskupa - kłamstwem, ponieważ "nikt o zdrowym rozsądku nie uwierzy, że brzoza jest w stanie oderwać skrzydło wielkiego samolotu, to raczej ona powinna być ścięta, bo nikt nie jest w stanie uwierzyć, że właśnie wtedy jakimś sposobem zostały zawieszone najbardziej podstawowe prawa fizyki".

12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Rafal Guz/PAP/EPA

Katastrofa pod Smoleńskiem - ustalenia komisji

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, politycy, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Badanie katastrofy smoleńskiej w Polsce przeprowadziła Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, którą kierował ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller. Jej raport został opublikowany w lipcu 2011 roku. Nie wskazano jednej konkretnej przyczyny ani nazwisk winnych.

We wnioskach końcowych raportu eksperci wskazali, że przyczyną wypadku było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią".

Katastrofa w Smoleńsku PAP/Maciej Zieliński

Jezus - "najwyższa osobowa prawda" - zmartwychwstał

- W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z kolejnym kłamstwem, związanym z bratnim narodem, gdzie najbardziej potworne, ewidentne zbrodnie są w niewiarygodny sposób pokrywane kłamstwem. Gdzie naraz prawda znaczy kłamstwo, a kłamstwo staje się prawdą - ocenił dalej abp Jędraszewski.

Mówił, że Jezus, "najwyższa osobowa prawda", zmartwychwstał i dlatego każde kłamstwo – czy to katyńskie, czy smoleńskie, czy dotyczące Ukrainy – zostanie zwyciężone. - Są Bogu dzięki ludzie i narody, które potrafią nawet w czasach najtrudniejszych wybrać wolność i obronić prawdę; są tacy ludzie i są takie narody - podsumował metropolita krakowski.

Autor:tas

Źródło: PAP/tvn24.pl