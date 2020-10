"Nie rób miłości granic". Ulicami Wrocławia przeszedł Marsz Równości

12. Wrocławski Marsz Równości przeszedł w sobotę ulicami stolicy Dolnego Śląska. Uczestnicy nieśli transparenty z takimi hasłami jak "Nie rób miłości granic" czy "My kochamy, kogo chcemy". W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem "Marsz Równości dla Polski".

Chociaż marsz miał - jak podkreślali organizatorzy - charakter obywatelski, udział w nim wzięli także niektórzy politycy, między innymi posłowie Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek. Na transparentach, jakie mieli ze sobą uczestnicy 12. Wrocławskiego Marszu Równości, widniały takie hasła jak: "Duma, nie uprzedzenie" "Nie rób miłości granic" czy "My kochamy, kogo chcemy".

We Wrocławiu odbył się Marsz Równości

We Wrocławiu odbył się Marsz Równości PAP/Maciej Kulczyński

"Ten czas jest zły, ale to jest dobry czas na liczenie sił"

- Ten czas jest zły, ale to jest dobry czas na liczenie sił, to jest dobry czas, żeby się przygotować, żeby za trzy lata wypędzić z Sejmu, z Senatu i z urzędów publicznych homofobów, rasistów i seksistów - mówił do zgromadzonych poseł Krzysztof Śmiszek.