Zmarzlik: To przykład cierpienia wielu dzieci. One tak naprawdę są gdzieś na końcu kolejki

Dziennikarz radia TOK FM Michał Janczura opisał we wrześniu ubiegłego roku historię 12-latki, która powiedziała swojej cioci o wykorzystywaniu jej we własnym domu. Sprawa trafiła do kolejnych służb i sądów, ale postępowanie, które mogło doprowadzić do zapewnienia dziecku ochrony, nie zostało zakończone. 5 stycznia 2022 roku Janczura poinformował, że dziewczynka popełniła samobójstwo.