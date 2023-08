"112" dla zwierząt coraz bliżej. Animal Helper szuka pracowników do obsługi zgłoszeń

Mają lokal, szukają pracowników

Jednocześnie ruszyła rekrutacja pracowników do obsługi zgłoszeń. Za wyselekcjonowanie i przeszkolenie pracowników odpowiada Paweł Gebert. Do zadań będzie należało przyjmowanie i procesowanie zgłoszeń Animal Helper. Od początku do samego końca pracownik będzie prowadzić i monitorować sprawę, aktualizować statusy, a także kontaktować się z odpowiednimi służbami i organizacjami. Wszystko po to, by użytkownicy wiedzieli na bieżąco, co dzieje się z ich zgłoszeniem, a także by jak najszybciej odnaleźć podmiot, który udzieli zwierzęciu pomocy.