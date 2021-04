11 lat od pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Obchody w warunkach pandemii

11. rocznica pogrzebu pary prezydenckiej

W uroczystościach uczestniczyli między innymi prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, prezydent Niemiec Horst Koehler, prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, prezydent Czech Vaclav Klaus, prezydent Łotwy Valdis Zatlers, prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili podróżował do Krakowa przez pięć państw, z USA, gdzie przebywał z wizytą najpierw przyleciał do Portugalii, stamtąd udał się do Włoch, następnie do Turcji, dalej do Bułgarii, a później do Rumunii. Dopiero z tego kraju udało mu się przylecieć do Polski.