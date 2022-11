Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Rozporządzenie MSWiA ma dotyczyć trzech miast

Oznacza to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zakazać w tym dniu noszenia jakiejkolwiek broni na terenie trzech miast, w których w Święto Niepodległości zorganizowane zostaną duże zgromadzenia. "Ze względu na charakter tych przedsięwzięć oraz przewidywaną kilkusettysięczną liczbę uczestników, a także sytuację międzynarodową, istnieje konieczność zapewnienia wzmożonego rygoru bezpieczeństwa i porządku publicznego" - uzasadniono na stronie resortu. Rozporządzenie oficjalnie nie weszło jeszcze w życie.

"Boimy się prowokacji"

Dodatkowe uzasadnienie dla wprowadzenia zakazu cytuje "Rzeczpospolita". "Posiadacze broni nie będą mogli nosić ani przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym niebezpieczeństwo dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych i jej użycia" - wyjaśnia MSWiA. Cytowany ponadto przez gazetę funkcjonariusz policji dodaje, że taka decyzja została podjęta pod wpływem wojny w Ukrainie oraz "doświadczeń z ostatnich lat". - Boimy się prowokacji także ze strony Rosji lub środowisk, które będą chciały to wykorzystać - mówi niewymieniony z nazwiska policjant.

Z przytaczanych przez "Rzeczpospolitą" danych Komendy Głównej Policji wynika, że zakaz będzie dotyczył ok. 60 tys. osób i ok. 250 firm zarejestrowanych na terenie, na którym ma obowiązywać. Obejmuje również broń, do której posiadania nie jest wymagane pozwolenie. Wyłączeni z zakazu będą natomiast m.in. funkcjonariusze noszący broń służbowo, ochroniarze czy konwojenci.