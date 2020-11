Franciszek do Polaków w dniu Święta Niepodległości: być dobrym to być człowiekiem dla drugich

"Niech pan udzieli wszystkim Polakom błogosławieństwa pokoju i pomyślności"

Zwracając się do Polaków podczas audiencji transmitowanej z papieskiej biblioteki w Pałacu Apostolskim Franciszek zwrócił uwagę, że "dziś w Polsce przypada narodowe Święto Niepodległości". - Gdy dziękujemy Panu historii za dar wolności narodowej i osobistej, przychodzi na myśl to, czego święty Jan Paweł II uczył młodych: być wolnym, "to znaczy: umieć używać swej wolności w prawdzie" - mówił Franciszek.

- Być prawdziwie wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, to być człowiekiem dla drugich - mówił papież przywołując słowa św. Jana Pawła II z "Listu do młodych".