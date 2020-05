"Skromny chłopiec z Wadowic", który stał się "jedną z najważniejszych postaci XX wieku"

Prezydent: Jan Paweł II był jedną z najważniejszych postaci XX wieku

"Europa i świat muszą powrócić do nauki Jana Pawła II"

"W roku 2020, szczególnym roku dla Polski, obchodzimy wiele rocznic, w tym setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, a także bitwy warszawskiej, która uratowała Polskę i Europę od inwazji wojsk z bolszewickiej Rosji" - napisał szef rządu, dodając, że to zwycięstwo dało młodemu Karolowi Wojtyle szansę dorastania w wolnej Polsce. "Ten skromny chłopiec z Wadowic w Małopolsce został papieżem i pomógł pokonać Imperium Zła. Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej niezwykłych historii XX wieku" - wskazywał polski premier. "Naszym obowiązkiem jest ożywić to dziedzictwo, pielęgnować pamięć o naszych małych ojczyznach i wielkich bohaterach. Nie zapominając oczywiście o najbardziej tragicznych momentach w historiach narodowych. Ponieważ, jeśli zaciemnimy pamięć, zatracimy się w tym świecie, stracimy to, co czyni naszą tożsamość. Ci z nas, którzy są najsłabsi, starsi i najbardziej zagrożeni, potrzebują pomocy bardziej niż kiedykolwiek. To nasz obowiązek" - zaapelował Morawiecki. "W Polsce, jednym z krajów najbardziej dotkniętych totalitaryzmem w XX wieku, okrucieństwa wojenne pochłonęły życie milionów niewinnych ludzi. A jednak to z tego 'dalekiego kraju' przyszła duchowa odnowa dla świata. W obliczu pandemii koronawirusa Europa i świat muszą powrócić do nauki Jana Pawła II o solidarności i miłosierdziu" - napisał premier Morawiecki. Dodał, że w dzisiejszych czasach osoby na pierwszej linii frontu walki z pandemią dają "swoje wielkie świadectwo moralne". "Musimy wierzyć - podobnie jak Jan Paweł II - w piękno Europy" zaznaczył.