10 tysięcy złotych kary za spacer przed Sądem Najwyższym. "Nie mam takich pieniędzy"

Do zdarzenia doszło 13 maja około południa przy siedzibie Sądu Najwyższego. - Spotkałam się z koleżanką, z którą miałam przejść się na około sądu na spacer i porozmawiać - mówiła w maju "Faktom" TVN Ewa Jedynasiak. Twierdziła, że miały maseczki i rękawiczki. I dodała, że z konstytucją w ręku chciały przeciwstawić się temu, co rządzący robią z Sądem Najwyższym. Według policji pani Ewa "bez uzasadnienia przemieszczała się pieszo, a następnie uczestniczyła w zgromadzeniu". Obie panie miały "nie stosować się do wydawanych poleceń". Zostały wylegitymowane. Interweniujący policjanci nałożyli na nie mandaty w wysokości 500 złotych. Kobiety mandatów nie przyjęły.