"Po pewnym czasie przychodzi pustka. I ta pustka czasem jest bardziej dotkliwa"

"Po pewnym czasie przychodzi pustka"

Małgorzata Wassermann miała 32 lata, gdy jej ojciec - poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, koordynator służb specjalnych - zginął w katastrofie smoleńskiej. - W moim życiu zmieniło się absolutnie wszystko. Moje życie, do tej pory anonimowe, po prostu normalne - chodziło się do pracy, żyło się towarzysko, spędzało się wakacje, święta - nagle wywróciło się do góry nogami.

- To nie tylko śmierć ojca, nie tylko śmierć 96 osób bardzo ważnych - nie tylko dla mnie, ale też dla kraju - moment, w którym zostajemy z tą informacją, w którym musimy mierzyć się z tym. Trzeba było polecieć do Moskwy, dokonać identyfikacji. Trzeba zorganizować wszystko, co jest związane z pogrzebem. Bardzo szybko pojawia się informacja, że są problemy ze śledztwem, przy materiale dowodowym, że ta współpraca nie wygląda tak, jak powinna. Z drugiej strony dramat w domu, walka o to, żeby każdy z nas się nie załamał, nie popadł w depresję, żebyśmy utrzymali rodzinę - relacjonuje Wassermann.