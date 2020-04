Dworczyk: odwołana wizyta delegacji w Smoleńsku

- Dzisiaj w nocy zapadła decyzja o tym, że delegacja planowana na 10 kwietnia do Katynia i Smoleńska nie odbędzie się - poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Według pierwotnych planów, premier, delegacja rządowa i przedstawiciele parlamentu mieli oddać hołd pomordowanym oficerom w Katyniu i ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

Szef KPRM podkreślił, że z przygotowaniem każdego tego rodzaju przedsięwzięcia związany jest szereg procedur, w tym te związane z bezpieczeństwem. - One muszą być bezwzględnie przekazane. Ta delegacja była przygotowywana od początku lutego, natomiast do wyjazdu został tydzień, a my nie mamy formalnych wymagań, czyli gwarancji przekazanych na piśmie - powiedział Dworczyk.